Esta es la colonia de CDMX donde vive Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia

Esta es la colonia donde vive Xóchitl Gálvez (Reuters y Google Maps)

La carrera por la presidencia de México ya ha comenzado y las candidatas y el candidato están recorriendo el país para convencer a los votantes acerca de la viabilidad de su proyecto de nación. Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, ya ha visitado varios estados, pero cuando se instala en la CDMX, tiene una casa propia que se encuentra en esta colonia de la capital.

Actualmente, la candidata por el PAN, PRI y PRD vive en una casa ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. El hogar de la aspirante a presidenta se encuentra en una privada de cinco casas y hace un par de años que se mudó junto a su familia.

Xóchitl Gálvez vive con su esposo Rubén en la colonia Reforma Social de la Miguel Hidalgo. Se trata de una zona residencial que se caracteriza por su ambiente tranquilo y su ubicación estratégica, cercana a áreas de importancia económica y cultural.

La candidata también compartió su anterior hogar con su esposo cuando vivía en la colonia Lomas de Chapultepec, donde el costo y las rentas de las viviendas son mucho más altas. En una entrevista que la candidata dio al comunicador Hernán Gómez, aseguró: “Yo soy una de las que en la política ha ido hacia abajo”. Para cuando charló con el periodista en 2022, todavía no se mudaba del todo.

¿Cuánto le costó a Xóchitl Gálvez vivir en la colonia Reforma Social?

La parte de la azotea de la casa de Xóchitl Gálvez cuenta con un jardín y lugares para tomar el sol. Foto: propiedades.com

La casa de la candidata ubicada en Sierra Santa Rosa 62 fue comprada en el año 2017 por la ahora candidata de la presidencia en un precio aproximado de 9.8 millones de pesos, aunque actualmente cuesta bastante más. Esta adquisición se hizo en el periodo tiempo en el que Xóchitl fue jefa delegacional de la alcaldía.

Como suele pasar con las propiedades de los servidores públicos, el hogar de la candidata de Fuerza y Corazón por México no ha estado exento de controversias. En el año 2023, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusó ilegalidad en la adquisición de la casa.

El partido político pidió a Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo desde el año 2021, que investigara una presunta construcción ilegal, además de que pidiera a la fiscalía el aseguramiento, clausura y demolición del predio donde se encuentra la casa de la candidata. Del mismo modo, Morena señaló un presunto caso de interés en el levantamiento del inmueble.

Las controversias en torno a la casa de Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición opositora 'Fuerza y Corazón por México', Xóchitl Gálvez, vive en la Miguel Hidalgo. EFE/Sergio Adrián Angeles

Por supuesto, Xóchitl Gálvez no vio con buenos ojos el comunicado del partido político y acusó de ser una estrategia del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para afectar sus ambiciones presidenciales.

“La ley sí es la ley para mí y yo los reto a que me la demuelan, saben que estamos subiendo en la encuestas y eso los tiene muertos de miedo”, se defendió en su momento durante una conferencia de prensa. De igual forma, añadió:

“Yo la compré en preventa, me la entregaron tres años después y hubo inflación, los aceros se fueron al cielo, la gente le subió al precio y siempre las compras en preventa están más barato”, aclarando así los rumores sobre los 4 millones de pesos supuestamente descontados.

“¿No dice el presidente que soy una empresaria millonaria? Que no puedo tener una casa que vale 9 millones 700 mil pesos? Es todo lo que tengo, entonces no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. El señor, ya, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto”, argumentó.