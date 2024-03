Piden ante el Congreso de Guerrero juicio político contra Evelyn Salgado, gobernadora del estado

Evelyn Salgado Plan Ayuda

Adrián LeBarón ha solicitado formalmente a los órganos legislativos estatales y federales de México un juicio político contra la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda. Esta petición se fundamenta en las acusaciones de negligencia en las tareas de seguridad, así como en la supuesta distorsión de los hechos sobre la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta a manos de la policía estatal.

La solicitud de LeBarón subraya una crisis en el estado de derecho en Guerrero, marcada por la prevalencia de la violencia y delincuencia organizada.

Detrás de este llamado a juicio político se encuentra la preocupación por la violencia y el caos que imperan en Guerrero, uno de los estados más afectados por la violencia en México.

“Es muy grave lo que ocurre en Guerrero, un lugar donde no existe el estado de Derecho, y son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad del miedo. Hoy pedí al Congreso del estado y al federal, inicie un juicio político en contra de la gobernadora Evelyn Salgado”, dijo el activista Adrián LeBarón en un video.

Según LeBarón, las acciones y omisiones de la actual administración han contribuido a un ambiente donde la violencia entre grupos armados y la confrontación con autoridades han escalado, afectando a sectores vulnerables de la sociedad como los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esta dinámica violenta ha llevado a pérdidas materiales significativas y a un deterioro en la seguridad pública que atenta contra los derechos y el bienestar de los ciudadanos.

“Ya no es posible que la gente esté pagando los costos de una administración omisa, incapaz de brindar seguridad a su población. El asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta, el alumno de Ayotzinapa, demostró que se quería construir otra verdad histórica, y formar una realidad sesgada para deslindarse de la responsabilidad. Cuando se escapa el policía que presuntamente mató al joven , se demostró que la institución del estado, no sirve y no responde a quienes debería servir, y eso es una muy alta traición”, apuntó el también activista.

La demanda de LeBarón se basa en lo que él considera un incumplimiento por parte de la Gobernadora Salgado Pineda de sus deberes constitucionales en materia de seguridad y protección de los derechos ciudadanos. Argumenta que esta falta de acción y la presunta manipulación de la información relativa a actos de violencia reflejan una violación a los principios constitucionales y las leyes federales, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad y riesgo constante.

“No podemos dejar solos a nuestros hermanos guerrerenses, no podemos ser omisos ni voltear la mirada ante lo que sucede, no los dejemos solos y espero que el Congreso atienda este llamado”, insistió

El contexto en el que se encuentra Guerrero, descrito por LeBarón, pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar tanto la violencia que azota al estado como la respuesta gubernamental ante esta crisis.

Esta solicitud de juicio político se da el mismo día en que la gobernadora Evelyn Salgado anunció que aceptó las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial; y el de Seguridad, Rolando Solando, ante el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo. En tanto, dijo, también removerá a la fiscal del estado Sandra Luz Valdovinos.

“En un ejercicio de responsabilidad moral y coadyubando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Mtro. Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y del secretario de seguridad pública, Rolando Solando Rivera”, detalló la gobernadora.

“Notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción de fiscal del estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista el Poder Legislativo estatal”, señaló Evelyn Salgado, que agregó que su gobierno sigue trabajando en conjunto con la Federación.