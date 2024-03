Xóchitl Gálvez firmará ‘compromiso por la paz’ solicitado a los presidenciables por la Iglesia: “Es momento de que sumen”

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD. Crédito: Cuartoscuro

Luego de que la Iglesia católica mexicana solicitó a las y el presidenciable formar parte de un “Compromiso por la paz” a causa de la violencia presente en el país, la candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez Ruiz, confirmó su participación en la reunión donde se llevará a cabo la firma del documento.

Durante la llamada Conferencia Sin Miedo a la Verdad, la también exsenadora panista indicó que aún no lee el acuerdo solicitado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pero reveló que su equipo de campaña ya lo aprobó, por lo que el próximo 11 de marzo lo firmará.

“Ya estamos en contacto con la conferencia, no creo que haya un solo mexicano que no desee la paz en este país y por supuesto que estaré presente en esta reunión con el Episcopado Mexicano, todavía no conozco el contenido del acuerdo, prometo leerlo y en la siguiente conferencia le doy mis puntos de vista”, declaró.

La Iglesia católica lanzó una alerta tras el inicio de las campañas electorales. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Tras ello, aseguró que es momento de que la Iglesia sume.

“Creo que sí es importante trabajar con la iglesia porque ellos sí saben que está pasando en el territorio”, afirmó.

Por su parte, rechazó que algún cártel de drogas la haya buscado, hasta este momento, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo.

“Yo no he tenido ningún ofrecimiento ni se me van a acercar ―el narco― con todo lo que les dije desde Fresnillo, que los voy a encerrar, no creo que tengan ganas de platicar conmigo”, afirmó.

Iglesia señala cuál podría ser el peor de los escenarios en las elecciones de 2024

El pasado 3 de marzo, el CEM difundió una carta dirigida a todas y todos los mexicanos en la que indicó que es necesario que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país el próximo domingo 2 de junio, “sin excepción alguna”.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento. La democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad”, indicó la institución religiosa.

Organizaciones advirtieron que el crimen organizado se puede infiltrar en las elecciones. (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Asimismo, señaló que México necesita campañas electorales, limpias, legales y austeras, por lo que pidió seriedad y responsabilidad a todas y todos los aspirantes a un cargo público.

Respecto al ‘Compromiso por la paz’, el sacerdote jesuita Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por La Paz, explicó en entrevista con Aristegui Noticias que el documento que se entregará a las y el candidato presidencial contiene recomendaciones en materia de políticas públicas para frenar la violencia.

“Queremos hacer lo que nos toca, y también como gobernantes queremos que hagan lo que les toca”, expresó.