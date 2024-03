Saxofonista toca ”La Diabla” de Xavi y recibe aplausos: “No está hecha para ese instrumento”

El músico interpretó una canción popular del músico Xavi Crédito: TikTok/Sax Efraín Acosta

Una de las jóvenes promesas dentro del regional mexicano en la actualidad es el cantautor Xavi, que incluso sorprendió a todos al quitarle el primer lugar de cantantes más escuchados de nuestro país al mundialmente reconocido Peso Pluma.

Te puede interesar: Christian Nodal estará en Pa’l Cora Tour 2024: fechas, sedes, precios y todo lo que debes saber

El camino que ha tomado este joven es similar al de La Doble P pues con pocas canciones alcanzó la cima del éxito y le bastó para tener un alcance internacional pues ahora Xavi es de los cantantes más escuchados en las plataformas digitales de música, entre ellas Spotify y YouTube donde en pocos meses ha logrado miles de millones de reproducciones.

Sin embargo, si bien es conocido, son precisamente dos temas los que lo han llevado al total estrellato y a ser escuchado en muchos sitios como fiestas, por mencionar algún ejemplo, y que seguramente lo llevaron a ser de los favoritos dentro de carteles de festivales importantes como lo es el Baja Beach Fest o a dar un concierto en solitario en el Auditorio Blackberry.

Te puede interesar: Quiénes son Los Rivales del Norte, la banda de regional mexicano a la que le mataron a tres integrantes

Si esto fuera poco fue uno de los invitados al concierto de una de las cantantes femeninas latinas más importantes a nivel internacional, se trató de Karol G en su presentación en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Karol G presentó al cantante Xavi, a quien invitó al escenario para interpretar el tema "La Diabla" Crédito: @feershiiip, TikTok

Las dos canciones a las que hicimos referencia anteriormente son las siguientes: La Víctima y obviamente La Diabla, que con los versos de “eres una diabla, mira cómo baila... del uno al 10 eres un millón... " se convirtió en una composición musical pegajosa y sumamente exitosa.

Te puede interesar: Ramón Ayala anuncia gira de despedida: cuándo y dónde serán sus conciertos en México

Tanto que ya comienza a ser interpretada por otros artistas, en ocasiones a petición del público y en otros casos por decisión propia. Este es el caso de un saxofonista que se encontraba en una fiesta y los invitados le pidieron que interpretara La Diabla de Xavi y este fue el resultado.

Así se escucha la canción popular de regional mexicano Crédito: TikTok/Sax Efraín Acosta

Cuál fue la reacción ante “La Diabla” en saxofón

Como era de esperarse el video rápidamente se viralizó en las redes sociales. Después de escuchar La Diabla, de Xavi, pero reinterpretada en una versión instrumental a través de un saxofón, los internautas se mostraron sorprendidos por los buenos resultados que tuvo el músico en su presentación, tanto que aplaudieron el resultado, especialmente porque no es una canción que esté hecha para ser tocada con este instrumento, esto fue lo que dijeron:

“Todos quejándose del género de la canción y nadie ve el talento para tocar una canción que no fue hecha para el saxofón”, “Así sí me gustó la canción, que bonito se escucha”, “Perfección en el saxofón, hizo ver hermosa una canción que no lo es”, “Quien sabe tocar el saxofón hace que hable, felicidades por la interpretación”.