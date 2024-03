Flores El Patrón no le dio ramo “buchón” a Xóchitl Gálvez

El Patrón se deslindó de la entrega de ramo a Xóchitl Gálvez Foto: Cuartoscuro

Este jueves 29 de febrero, Xóchitl Gálvez fue sorprendida durante su conferencia matutina tras recibir un presunto regalo por parte de Flores El Patrón, personaje que se encarga de entregar estos ramos, principalmente de rosas, conocidos como buchones. En plena reunión relacionada con la política la candidata a la presidencia por parte de la oposición no pudo ocultar su emoción.

De acuerdo con los primeros reportes el ramo buchón fue costeado por los seguidores que tiene la senadora con licencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) quienes tomaron la iniciativa de entregarle esta sorpresa poco tiempo antes de terminar con la conferencia del día.

El tema se convirtió en el eje de conversación durante toda la jornada; sin embargo, fue el propio rostro e imagen de Flores el Patrón quien compartió un breve video en redes sociales donde se deslindó de cualquier relación que puedan adjudicarle con Xóchitl Gálvez, además dijo que él no lo había entregado, pero dejó sin precisar si entonces se trataba de un imitador.

El personaje conocido como "El Patrón" descartó el uso de su imagen con fines políticos Crédito: TikTok: Floreselpatrón

Esto fue lo que dijo el titular del negocio viral conocido como Flores el Patrón:

“Sólo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con x (haciendo una clara referencia a Xóchitl Gálvez) estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa y como a mí no me interesa no me presto para juegos políticos, el servicio de flores no lo puedo negar porque ante todo somos una empresa...”.

Asimismo descartó que su imagen y sus redes sociales vayan a ser utilizadas, en algún punto, como una forma de canal de difusión de propaganda de alguna de las candidatas a la presidencia de la República ni de ningún otro político o funcionario público. Así lo comentó:

“Pero de ahí a utilizar las redes sociales y mi imagen para un fin político, jamás”, exclamó el titular de Flores el Patrón.

La candidata fue sorprendida en lo que fue su última Conferencia de la verdad. Crédito: YouTube Xóchitl Gálvez

De esta forma el personaje popular en las redes sociales se deslindó de cualquier vinculo con la política mexicana Xóchitl Gálvez.

Cuánto cuesta un ramo de Flores El Patrón

En una consulta realizada por Infobae México se descubrió que uno de los ramos de rosas El Patrón puede tener un costo de 5 mil pesos con 300 piezas de las llamadas “Flores Premium”, en el caso de los girasoles el costo puede aumentar. De acuerdo con información difundida en redes sociales que el ramo que supuestamente recibió Xóchitl Gálvez podría tener un precio de 6 mil pesos mexicanos pues aproximadamente cuenta con poco más de 300 flores.