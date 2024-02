¿Cuántos funcionarios públicos ganan más que AMLO?

El primer mandatario federal . Crédito: Cuartoscuro

Pese a que constitucionalmente este estipulado que ningún servidor público puede percibir más que el presidente de la República, existen distintos funcionarios que cuentan con un salario superior que el titular del Ejecutivo federal.

En México, 2 mil 560 funcionarios públicos reciben más que Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La mayoría de estos casos pertenecen al Poder Judicial, según informó Luisa María Alcalde Luján, secretaría de Gobernación durante la conferencia de prensa matutina del martes.

Alcalde detalló que, de este total, 2 mil 377 funcionarios corresponden al ámbito judicial, mientras que 182 son parte de cuatro órganos autónomos, implicando un desembolso de más de 2 mil 264 millones de peso en recurso públicos.

Este anuncio se dio en el contexto de la defensa y explicación de las iniciativas de reformas presidenciales en materia de Austeridad y Remuneraciones, propuestas por el gobierno actual.

La secretaria de Gobernación resaltó la resistencia que han mostrado algunos funcionarios públicos para adherirse a estos principios de austeridad. Recordó que desde 2009, el artículo 127 de la Constitución prohíbe que cualquier funcionario público perciba un salario mayor al del presidente, y propuso que se establezca un límite basado en 73 veces el valor anual de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) como tope salarial máximo para los servidores públicos.

Además, Alcalde mencionó la necesidad de una ley general de Austeridad Republicana, que obligue a todos los niveles y autoridades estatales a ejercer y administrar los recursos públicos de manera responsable, sin excepción alguna. Este esfuerzo busca regular y transparentar las remuneraciones dentro del sector público y asegurar una distribución equitativa de los recursos.

Cuánto gana AMLO

A menos de ocho meses para que termine el gobierno de Andrés Manuel, la controversia sobre cuánto es el sueldo que percibe volvió a la conversación pública con respecto a cuánto es lo que percibe por sus labores.

De acuerdo con el presidente, su trabajo requiere más que las horas establecidas para los demás, pues en distintas conferencias ha destacado que su labor al frente del país supera las 10 horas de trabajo.

En marzo del 2023, el presidente destacó algunas de sus actividades cotidianas, en donde destaca sus reuniones con distintos secretarios, los desayunos con secretarios, entre otros.

“Trabajamos 16 horas y usamos 8 para descansar, si así lo hacemos nos va a rendir el tiempo, y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme, no. Yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección”, destacó.