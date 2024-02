Jorge Álvarez Máynez dio a conocer que sí pedirá seguridad en su campaña, pero “la más austera”

Álvarez Máynez dijo que habló del tema con Rosa Icela Rodríguez. (Cuartoscuro)

El pasado viernes, durante la inauguración de su casa de campaña en la Ciudad de México (CDMX), Jorge Álvarez Máynez, aspirante a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano (MC), declaró que solicitó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez protección federal durante su campaña por México, sin embargo, dijo que dentro de parámetros austeros.

En entrevista con medios dijo que lo habló con su familia, y llegaron a la conclusión de que era importante tener seguridad. Señaló que entendía cuando una persona se sentía incómoda si elementos de las fuerzas armadas lo cuidaran.

“Las personas que te atiendan a ti, 10, 20, 25, por un lado están dejando de atender tareas sustantivas de orden, de seguridad, para las mexicanas y los mexicanos, entonces, por supuesto que en este país eso se llevó a territorios del exceso, la cultura de los guaruras, la cultura de la seguridad privada, creo que ha sido incorrecta”, explicó.

Sin embargo, señaló estar convencido de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debía tener la máxima protección posible con parámetros de austeridad y sencillez, pues se trataba del Jefe del Estado Mexicano.

El aspirante a la presidencia calificó que se ha llevado al exceso la cultura de los guaruras y la seguridad privada en México. Crédito: Cuartoscuro

“Y lo que inicia a partir del primero de marzo tiene estos elementos, eso, se los debo decir, le he expresado a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, es una funcionaria a con la que me siento cómodo de expresarle ese tema, y lo que le he planteado es que, la mínima protección posible, bajo los estándares de inteligencia y de eficiencia que las fuerzas federales, civiles y armadas puedan ofrecer, en el contexto de los protocolos, de los parámetros de protección que tienen es la que quisiéramos, queremos ser institucionales, no queremos darle la espalda a las instituciones de este país”, aseguró.

Señaló que si una persona quiere ser Presidente de México no puede ser no confiando en los policías y las fuerzas armadas, “pero que sea la más sobria y la más austera posible”.