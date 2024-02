Xóchitl Gálvez muestra su apoyo a la ‘Marcha por la Democracia’ y aclara si asistirá: “Dejemos a los ciudadanos marchar en paz”

Xóchitl Gálvez muestra su apoyo a que los ciudadanos protesten en defensa de la democracia (Archivo | REUTERS/Henry Romero)

Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata de Fuerza y Corazón por México, compartió un video en su perfil personal de X, donde explica por qué no asistió a la Marcha por la Democracia organizada por organizaciones civiles.

Explicó que esto podría malinterpretarse derivado a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha acusado que la convocatoria tiene fines políticos y que esta movilización es impulsada por empresarios, quienes además sostienen vínculos con partidos de oposición.

“La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete esta es una marcha con la defensa de la democracia por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz”, dijo en el video compartido en redes sociales.

La precandidata Fuerza y Corazón por México compartió un video para demostrar su apoyo a la marcha y decir que deben ser los ciudadanos quienes se manifiesten por los órganos autónomos. Crédito: @XochitlGalvez / X

La exsenadora había adelantado que no asistiría a la movilización derivado a que esto podría ser utilizado por sus competidores para bajar su candidatura por la presidencia de la República, al definir su asistencia como “un riesgo político”.

“No voy a asistir, no porque esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Si al rato se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar el gusto”, dijo durante su conferencia de prensa durante la Conferencia de la Verdad.