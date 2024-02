Mariana González revela que trabajador de Vicente Fernández participó en el secuestro de Vicente Jr: “Me regresas a mi hijo o no la cuentas”

Mariana Rodríguez reveló detalles que le contó Vicente Fernández, sobre el secuestro de Vicente Jr., esposo de la influencer. Crédito: @_vicentefdez, @vicentefdzjr9

A 26 años del secuestro de Vicente Fernández Jr., su esposa Mariana González develó detalles inéditos del incidente durante una charla en La Casa de los Famosos 4. El momento se dio durante una reunión con Thalía García, Gregorio Pernía y Rodrigo Romeh, quienes se conmovieron al escuchar el relato de la influencer y quedaron sorprendidos al descubrir que una persona contratada por Vicente Fernández para negociar con los secuestradores, habría estado coludido con ellos.

González conoció a Vicente Fernández Jr. en 2020. Durante su noviazgo, la influencer tuvo una buena relación con su suegro, quien le contó cómo vivió la familia la privación de la libertad de Vicentillo.

De acuerdo con la empresaria, días después del secuestro de su esposo, sus captores se comunicaron con la familia. Para presionarlos a pagar el rescate, les informaron que le cortarían un dedo a Vicente Jr. Esta decisión le fue comunicada al cantante, quien les preguntó si al menos podía elegir qué dedo perdería: “Escogió. Le cortan el primero, se le empezó a podrir. Se lo mandan a mi suegro, (y) lo aventaron en el monte”.

Aunque el grupo criminal le informó a la familia donde se encontraba el dedo, debido a que la extremidad fue arrojada a un campo abierto, los Fernández no pudieron encontrarlo, pese a que el ‘Charro de Huentitán’ ordenó a todos los trabajadores de su rancho peinar la zona.

Mariana González dijo que la decisión de los captores fue cortarle otro dedo a Vicente Jr. y poner al tanto a la familia. Para ese momento, Vicente Fernández había contratado a una persona para negociar el rescate de su hijo, a quien le solicitó exigir una prueba de vida.

La señal de que Vicente Jr. estaba vivo fue un detalle médico de sus padres que solo la familia sabía. “Les dijo eso, seguía vivo. Habían pasado dos meses”, recordó González. Luego de sesenta días privado de su libertad, la situación era insostenible para Vicente Fernández. Mariana González indicó que su suegro le confesó que salía a cantar con el alma rota, pues durante ese tiempo, no suspendió presentaciones:

“Lloraba mi suegro. Era tanta su impotencia... le dijo al antisecuestros ‘usted dedíquese a cantar que yo me voy a dedicar a sacarle a su hijo. Entonces don Vicente seguía cantando con el alma rota. ¿Han escuchado la canción “Como una marioneta”? Que tiene el alma muerta, pero tiene oficio de saber cantar”.

Aunque públicamente la familia Fernández no declaró haber tenido un acercamiento directo con los secuestradores, Mariana González reveló que durante un concierto, una persona que presuntamente estaba ligada al rapto de Vicente Jr., se acercó a Vicente Fernández para presionarlo a pagar el rescate:

“Él estaba el Michoacán y escuchó una voz que le dice ‘viejo ojete, pague el secuestro de su hijo’. Imagínate cantando entre tanta gente... Volteaba don Vicente y decía ‘aquí está el hijo de pu**, aquí está uno de los secuestradores’”.

La esposa de Vicente Jr. habló del secuestro de su esposo en La casa de los Famosos 4 de Telemundo. Crédito: @blamar05, TikTok

¿Quién estuvo detrás del secuestro de Vicente Fernández Jr.?

Vicente Fernández Jr. fue secuestrado en mayo de 1998. Dos meses después de su captura, su estado de salud se complicó debido a la amputación de uno de sus dedos. Aterrorizado por la posibilidad de desarrollar una sepsis, el cantante le rogó a sus secuestradores conseguirle penicilina y una inyección para impedir que su mano se gangrenara.

“Yo sé vacunar vacas, tráiganme penicilina y una inyección, por favor, se me va a podrir la mano”. Pero el alivio le duró poco al cantante, pues luego de inyectarse sus captores le cortaron otro dedo.

Cuando habían pasado cuatro meses, Vicente Fernández citó al trabajador que negociaba con los secuestradores y le puso un ultimátum: “Le habló al antisecuestro. Llega (y le dice) ‘mira, tú me dijiste que me dedicara a cantar y canté, ¿verdad?’ Así que tú me regresas a mi hijo mañana o ni tú la vas a contar.

Al día siguiente, a Vicente le dicen ‘ya’. Le dan 200 pesos. Vicente con la barba hasta acá -coloca su mano debajo de su barbilla-, sin bañar, como mendigo... Lo avientan a la orilla del Periferíco”.

Mariana González contó que luego de ser liberado, ninguna persona quería ayudar a Vicente Jr. por su aspecto. Desesperado, el cantante detuvo a un taxista, a quien le rogó que lo llevara a una gasolinería, debido a que tenía miedo de pedir que los llevaran al rancho Los Tres Potrillo, propiedad de su familia.

Finalmente, Mariana González relató que Vicente Jr. llegó al rancho de sus padres a la 1 am. Para no alertar a la familia, Vicente Jr. le pidió al velador decirle a su padre que había parido una yegua, mensaje que sabía que su padre entendería.

El relato de la influencer arroja detalles inéditos del secuestro del cantante, el cual siempre ha sido un tema difícil para la familia Fernández. En 2021, el ‘Charro de Huentitán’ lidió con las especulaciones que generó el libro El Último Rey de la periodista Olga Wornat, quien aseguró Gerardo Fernández, hermano de Vicente Jr., planeó su rapto.