Ken Salazar rechazó involucrarse en las elecciones de México tras petición de senadora de Morena

El embajador tuvo reunión en el Senado de la República (Cuartoscuro)

El embajador de los Estados Unidos (EEUU) en México, Ken Salazar, rechazó intervención en el próximo proceso electoral, luego de que la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lucia Trasviña Waldenrath, solicitó su ayuda para evitar la escalada de grupos de derecha en el país.

Durante su respuesta a la morenista en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, el diplomático sentenció que ni el gobierno que representa ni él como persona se meterán en un asunto que exclusivo de la nación.

Asimismo, sentenció que el diálogo es una puerta que siempre estará abierta entre ambas naciones, debido a que es la fortaleza de la relación que se ha entablado entre los Estados Unidos y México.

“El diálogo siempre es importante, nosotros, yo como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación, como la hemos tenido”, expresó el jueves 8 de febrero.

El embajador estadounidense recordó la buena relación que han tenido ambos países Crédito: Canal del Congreso

Aunado a lo anterior, Salazar indicó que cuando surjan problemas, su papel como embajador es hablar con ambos mandatarios y trata de que se llegue a un acuerdo, tal como lo han hecho desde que asumió su cargo en tres años atrás.

“Cuando surjan problemas, que puedo yo hablar con el presidente Biden y hablar con el presidente López Obrador, yo voy a hacer que ellos discutan, que es lo que tenemos que hacer en cualquier tema que sea, ese diálogo es importante”, continuó.

Sobre el mismo tenor, el político estadounidense pidió que no se permita que se rompa la relación entre las dos naciones: “Entonces, mirando hacia adelante, viendo hacia donde va la relación Estados Unidos-México importantísimo que la política que, a veces nos quiere dividir como dos naciones, que no la dejemos tener éxito”.

Información en desarrollo...