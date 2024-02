Anna Ferro revela cómo fueron los últimos momentos de Fernando del Solar antes de morir: “Sacó esa lágrima y se fue”

Anna Ferro revela cómo fueron los últimos momentos de Fernando del Solar antes de morir. Crédito: Instagram: @annaferro8

Fernando del Solar fue uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Por ello su sensible fallecimiento generó gran conmoción no sólo entre el mundo del entretenimiento y los programas que llegó a liderar, como Venga La Alegría -TV Azteca- y Hoy -Televisa-, sino también entre su público que ahora podrá conocer cómo fueron sus últimos momentos antes de parir.

El mundo del espectáculo sufrió una gran pérdida el 30 de junio de 2022 con el fallecimiento de Fernando del Solar, conductor y actor argentino radicado en México, a la edad de 49 años. La causa de su muerte fue atribuida a complicaciones derivadas de una fibrosis pulmonar, secundaria a una gripe no tratada oportunamente. Esta información fue confirmada por Anna Ferro, viuda del conductor, destacando que el deceso de del Solar no estuvo relacionado con el cáncer, enfermedad contra la cual luchó por años, sino a consecuencias de una gripe intensificada por el dolor tras la reciente pérdida de su padre.

La salud de Fernando se vio severamente comprometida tras ser diagnosticado en 2012 con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, parte esencial del sistema inmunitario del cuerpo. A pesar de esta larga batalla, Ferro aclaró que la batalla final de del Solar no fue contra el cáncer. Durante una entrevista reciente en el programa de YouTube de Anette Cuburu, su viuda compartió desgarradores detalles sobre los últimos momentos de del Solar, evidenciando la lucha y el coraje del conductor hasta el final de sus días.

Fernando del Solar desarrolló su carrera en México desde inicios de la década de los 2000 (Foto: Instagram)

“A mí no me vuelven a intubar”: la última voluntad de Fernando del Solar

“A mí no me vuelven a intubar, yo voy por todo”, fue una de las últimas frases de del Solar, según relató Ferro, destacando la decisión del actor de enfrentar su destino con fortaleza. Fernando había sido ingresado de urgencia en un hospital de Cuernavaca debido a un paro respiratorio, situación que llevó a Ferro a viajar a la Ciudad de México para informar a la madre del conductor sobre la grave condición de su hijo. A pesar de un breve momento de mejoría, donde el conductor incluso reaccionó positivamente, su condición se deterioró rápidamente, optando por no ser reintubado ante el inminente dolor que ello implicaría.

“Me agarró la mano y me dijo: ‘no te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir’, salimos de ahí y los doctores me dijeron: ‘Anna, no (hay nada que hacer), necesitan respetar su voluntad’. Yo tenía mucha confianza y mucha fe de que él saliera, pero no fue así, estaba Romie, estaba yo cuando Fer se fue, llegó después su mamá, me acuerdo que volteó su cabeza y lagrimeó, volteó a verme y sacó esa lágrima y se fue, un gran hombre”.

El famoso tuvo dos hijos con Ingrid Coronado (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

Los planes futuros de del Solar y Ferro incluían mudarse a Cancún

Según Ferro, ese lugar beneficiaba enormemente la salud del conductor. “Él ya estaba bien, nos íbamos a ir a vivir a Cancún”, manifestó Anna, destacando cómo el nivel del mar y el aire puro eran vitales para la recuperación del actor. Sin embargo, la preocupación de del Solar por sus hijos y el deseo de estar cerca de ellos retrasó estos planes. Con el tiempo, del Solar comprendió que su bienestar era esencial para poder compartir calidad de vida junto a sus seres queridos.

“Los pulmones, para los que no saben, es tristeza cuando tú te enfermas a cada momento de los pulmones”, expresó Ferro, subrayando el impacto emocional que la pérdida de su padre tuvo en la salud de del Solar. En su relato, Ferro no solo habló de la enfermedad, sino también ofreció una ventana a las emociones y pensamientos del conductor en sus últimos días. Este testimonio revela la complejidad de enfrentar una enfermedad en momentos de vulnerabilidad emocional y la importancia de la voluntad del paciente en el proceso médico.