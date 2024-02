¿Fue Peso Pluma? exnovia del cantante se quejó porque le regalaron un celular de lujo: “No era el pro max”

Peso Pluma y Dania Méndez se besaron (Ig dania mendez)

Existen algunas personas que son consideradas, al menos por el resto de la población mexicana, que viven en una realidad alterna donde sus problemas o inquietudes no pueden ser equiparadas con las que viven, en su mayoría, el resto de personas que habitan México.

Podríamos mencionar diferentes ejemplos, pero ese señalamiento no nos corresponde pues podría ser considerado como un “agravio gratis”, pero el caso que se presenta en esta publicación fue catalogado justo dentro de este rubro.

Y es que si bien recibir regalos en épocas decembrinas es un suceso que a muchas de las personas les emociona, especialmente cuando se trata del detalle de un ser querido como lo puede ser un amigo, un familiar o la pareja amorosa que se tengan.

Los regalos son comunes durante la época decembrina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En múltiples ocasiones, a menos hablando a título personal, los niños son enseñados a siempre ser agradecidos por los múltiples detalles u objetos que pudieran recibir sea en Navidad, en su cumpleaños o en alguna fecha especial, esto basado en que desconocemos el esfuerzo o sacrificio que pudieron hacer para llevarlo hasta nosotros.

Especialmente si nos regalan un artículo del que tenemos conocimiento sobre el hecho de que tiene un precio elevado, es cuando más se debe ser agradecido, inclusive si no termina de ser del todo de nuestro agrado.

Bajo esta premisa es que surgieron las criticas en contra de la influencer y ex Acapulco Shore, Dania Méndez, quien por cierto también compartió un romance con el popular cantante Peso Pluma, pero cuál es la relación de las declaraciones de la creadora de contenido con la situación que se planteó anteriormente.

La influencer y exparticipante de Acapulco Shore contó su historia sobre el momento en que le regalaron un teléfono de lujo Crédito: YouTube: untalfredo

Resulta y resalta, justo como citó Dania Méndez la popular frase de Wendy Guevara, que ella se molestó por el hecho de que su novio no le regaló un teléfono de celular de alto lujo, sino sólo uno de lujo, pues no era ni el pro, ni la versión promax, cuya diferencia principal es la diferencia de tamaños de la pantalla.

Sin embargo, cabe resaltar que la influencer aseguró que dio las gracias ante el regalo, pero seguramente su pareja notó el descontento en su rostro por el dispositivo móvil que estaba recibiendo, también es importante mencionar que se desconoce si es Peso Pluma o un novio diferente que haya tenido en otro momento y contexto.

Estas fueron las palabras de la influencer: “Veo que trae el Iphone 14 Pro, yo siempre he usado el max por mi trabajo... uso pantallota, entonces le dije que se había comprado ese celular.. me dio el Iphone 14, ni pro ni max... cuando vio mi cara por lo del celular me dijo si me había gustado o no, yo le respondí que sí, que gracias”.

Uno de los regalos más populares en México es un teléfono celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reacción de Dania Méndez a su regalo desató una pelea con su pareja

Dania Méndez aseguró que cuando recibió el teléfono celular de la marca de lujo lo primero que pensó es que ella estaba en el lugar incorrecto, sin dejar de mencionar que ella no era materialista, sino que lo que le molestó fue la acción.

Fue así como finalmente se desató un problema entre ella y su entonces novio pues él le reclamó que entonces buscara estar con alguien que tuviera más dinero para que la tuviera “como una reina”, por lo que se especula que después del conflicto la relación que tenía en ese momento terminó.