Youtuber pierde ‘el invicto’ al NO cumplir con reto de comer tamales | VIDEO

El youtuber generó su primer derrota al no poder devorarse los enormes tamales. (TikTok)

Se acabó el invicto para el youtuber y devorador de comida callejera Ale Minero, quien no pudo acabar un reto que consistía en comer tamales gigantes.

A través de Tiktok se viralizaron unos videos en donde se aprecia al influencer comenzando el reto de devorarse los tamales uno a uno; sin embargo, no lo pudo cumplir debido a la enorme textura de éstos.

Aunque se desconoce la cantidad de los tamales que debería devorarse, al principio de los videos se aprecia al concursante cumpliendo el reto sin ninguna dificultad.

Los tamales derrotan a Ale Minero

La señal de derrota al no saber que el reto era difícil de cumplir. (TikTok)

Sin embargo, todo cambió al minuto 17 del reto cuando se ve a Ale Minero eructar en repetidas ocasiones, tocarse el estómago e inclinando su cabeza de arriba hacia abajo, signos de que no podía más.

El youtuber como todo un guerrero de la comida callejera, siguió devorando tamales e incluso pidió un agua de jamaica para pasar los enormes bocados.

Finalmente, la batalla fue ganada por los tamales cuando al minuto 19:21 el influencer se levantó del asiento e hizo una señal que renunciaba al reto, pues estaba lleno.

“Si Ale Minero no pudo, dudo que alguien en México pueda”; “se ve que tiene futuro debería de hacer videos y llamarse ale minero”; “Hoy cayó un héroe”; “Es que los tamales son otra onda, son pura inshe masa”: “ni pex mi ale, algún día se tenía que perder no siempre es ganar a seguir adelante que tienes futuro no te awüites”, fueron algunos de los comentarios en el video en donde la gente lo alentaba, pero al final sucumbio.

El influencer perdió su invicto en un reto callejero de comer tamales. Crédito: TikTok / Cristal gomez

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ale Minero se enfrenta a un reto de tamales. Hace aproximadamente un año, el influencer logró ingerir diez piezas gigantes y ganar; sin embargo, comentó, lo difícil de ello fue la textura del tamal.