Cuál es la frase de Wendy que la hizo coronarse como la ganadora del ‘Trend del año’ en los TikTok Awards 2024

Wendy Guevara ganó en la categoría "Trend del año" por una de sus frases más reconocidas en redes sociales. (@soywendyguevaraoficial)

Los TikTok Awards 2024 se llevaron a cabo este 31 de enero en la Ciudad de México, para premiar a los mejores creadores de contenido en el año que acaba de pasar.

En un total de 17 categorías se dividieron los premios TikTok Awards, y el público fue quien decidió los acreedores de cada una. Wendy Guevara resultó la ganadora absoluta del “Trend del año” con su icónica frase que se viralizó en redes sociales por meses, “Vieeejo”.

Al ser nombrada al estrado para recibir su galardón, la influencer aprovechó el momento y agradeció a todos sus seguidores, a su familia, el apoyo de Nicola, Poncho de Nigris y Las Perdidas. “Y también las de la comunidad trans podemos”, gritó emocionada la ganadora de La Casa de los Famosos México 2023.

Wendy arribo a la pink carpet acompañada de Poncho de Nigris (nominado en la categoría de Master del LIVE), Nicola Porcella, Kimberly y Paola, integrantes de Las Perdidas. La presencia de este grupo no pasó desapercibida y fueron abordados de inmediato por la prensa, entre los temas que relucieron durante entrevistas fue la polémica declaración de Sergio Mayer y su función como presunto manager de la creadora de contenido.

Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy llegaron juntos a la enrega de premios. (X: @alisonbz8)

“Pues bueno, cada quién, si el señor lo dice... Imagínate, si él me dejó 4 millones ¿Cuánto habrá ganado él también?”

Asimismo, salió a colación el comentario transfóbico realizado por Alfredo Adame contra Wendy Guevara. Ante lo cual, la estrella de redes sociales reveló que no le presta atención a esas personas y prefiere que sus amigos que han salido a defenderla se alejen de eso y vivan tranquilos como ella.

(Foto: Cuartoscuro // Instagram: @soywendyguevaraoficial)

“Ya estoy acostumbrada, soy una chica trans que desde niño me han insultado y me han dicho ese tipo de cosas que e dijo el señor. Para mí no es novedad, no me duele. La verdad no me duelen, ni nada; al contrario me da risa porque a pesar de que yo no estoy en esa casa, soy tema de conversación. Ya saben que la del raiting acá está”, aseguró la integrante de Las Perdidas.