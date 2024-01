Se cumplen más de 24 horas de bombardeos y ataques en Buenavista de los Hurtados, Guerrero

Foto: Centro Minerva Bello

La comunidad de Buenavista de los Hurtados, municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, cumplió más de 24 horas con bombardeos de drones y ataques armados, presuntamente, hechos por integrantes del crimen organizado que comenzaron desde la mañana del 26 de enero.

En entrevista con Infobae México, Hermilio Hurtado, comisario de Buenavista de los Hurtados, reportó que los ataques continuaron durante la tarde de este sábado 27 de enero.

”Se siguen escuchando los estruendos allá arriba en Buenavista de los Hurtados”, dijo el comisario quien aseguró que son bombas arrojadas por los drones.

”Los lugareños de Tetela suben la leña a los cerros y como tienen equipo esos señores (delincuentes), me imagino, les tiran a distancia y los lugareños tienen miedo, ahí está la policía pero no es suficiente. Esos no salen del pueblito. Entonces lo que nosotros queremos es que haya vigilancia de los militares”, contó a este medio.

Un ataque en esta misma población se reportó el 6 de enero. Foto: Centro Minerva Bello

Agregó que este sábado se reunieron los comisarios de varios poblados del municipio de Heliodoro Castillo. “Fue una reunión de comisarios y pueblo en general. Tratamos lo de la seguridad, seguimos insistiendo. Debemos de dar información a los pueblitos”.

”Están en alerta máxima Tetela del Río, El Caracol, Amacahuite, El Rodeo, El Capire, Ixtayotla, El Órgano y Huautla, toda esta rivera está asustada, por eso estamos pidiendo la fuerza federal para que desaloje toda esta gente mala”, explicó el comisario.

Infobae México se comunicó al área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero para saber si tenían reportes de estos hechos; sin embargo, señalaron que por el momento no tenían algún informe al respecto.

Los pobladores solicitaron ayuda a las autoridades desde el 26 de enero. ”Necesitamos ayuda, habla el comisario de Buenavista de los Hurtados”, se escucha decir en un audio que fue enviado al sacerdote y director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez.

Esta es la zona alta de la comunidad de Buenavista de los Hurtados. Foto: Centro Minerva Bello

Hermilio Hurtado informó que estos grupos incendiaron unas lomas y realizaron detonaciones de arma de fuego. ”Yo los miré; miré luces allá, incendiaron unas lomas y unos disparos que escuchamos… Y los drones”, se escucha en el audio. ”Padre, habla a quien tengas que hablar, ¡Échanos la mano!, te pido por favor. Estamos en una situación grave”, apuntó.

El comisario agregó que estaban “temerosos” y agregó que a pesar de que el sacerdote ya reportó a las autoridades, todavía no “les hacen caso”.

Alertó que estaban indefensos, ya que hace una semana las fuerzas federales abandonaron la población luego de que acudieron ante el reporte de enfrentamiento de Los Tlacos con la Familia Michoacana el pasado 6 de enero.

Impacto de bala en el automóvil del Padre Filiberto Velázquez, quien ha denunciado en múltiples ocasiones los atentados con drones ejecutados por La Familia Michoacana y Los Tlacos en Tierra Caliente. (Cortesía)

Por estos hechos, al menos cinco cráneos humanos y varios cuerpos calcinados, así como seis personas heridas y varias personas desaparecidas fue el resultado del conflicto entre estas estructuras criminales.

Los ataques entre estos dos grupos se han recrudecido durante las últimas semanas, mismos que se han extendido al municipio de Chilpancingo, Taxco y los ubicados entre los límites con el estado de Morelos.

En Taxco, han circulado videos en redes sociales en donde se observa a varias personas armadas conduciendo con toda tranquilidad a plena luz del día, todo ello, sin que ninguna autoridad los detenga.

Por esta razón, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje nivel 4 el 26 de enero para que sus ciudadanos eviten visitar Taxco.

En sus redes sociales, la Embajada publicó la “advertencia de viaje del Departamento de Estado para Guerrero”, esto debido “a recientes incidentes de seguridad, los empleados del gobierno estadounidense no podrán viajar a Taxco”.