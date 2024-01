Tras negarlo, Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que serán papás por primera vez

Desde su boda en diciembre de 2023, Michelle Renaud y Matías Novoa han sido cuestionados sobre un posible embarazo. Crédito: @michellerenaud, @matlechat

Tras semanas de especulaciones, Michelle Renaud y Matías Novoa, compartieron con sus seguidores la feliz noticia de que esperan su primer hijo en común.

El anuncio lo hicieron los actores de telenovelas a través de una emotiva fotografía en la playa, donde se aprecia el avanzado estado de gestación de Renaud. “Enamorada de estos dos”, escribió Michelle en la imagen donde se ve acostada en la playa, enfocando su vientre, a Matías y de fondo el mar.

Esta revelación llega después de semanas de negativas por parte de la pareja ante los constantes cuestionamientos de la prensa e incluso la actriz de Rebelde se confrontó ante los reporteros recientemente.

La pareja se dio el sí en una ceremonia íntima. Crédito: Instagram @matia_symichelle

La pareja, que contrajo matrimonio el 9 de diciembre de 2023, ha mantenido una relación sentimental desde octubre de 2022, tras conocerse en el set de la telenovela La Herencia.

Ambos tienen hijos de relaciones previas; Marcelo y Axel, quienes también forman parte de esta nueva etapa en la vida de los actores.

Tras varios encuentros tensos con periodistas, donde Renaud llegó a bromear sobre los rumores de su embarazo, finalmente decidieron hacer pública la noticia de su espera, destacando así su deseo extendido de ampliar su familia.

Con esta imagen la pareja confirmó que se encuentran "en la dulce espera" (Foto: Instagram)

En los días previos al anuncio, los rumores sobre el embarazo cobraron fuerza, especialmente después de una aparición de la pareja en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la actriz mostró un leve abultamiento abdominal.

“Ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos”. Pese a las constantes negaciones, Michelle nunca ocultó su deseo de tener otro bebé; “¿Imagínate tener un hijo de Matías? Me muero de felicidad y de amor. Lo estamos deseando, pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios, ustedes saben que estamos dispuestos, que el Universo decida”.

La también conductora de 35 años, expresó su anhelo de tener un hijo con Novoa, de 43, manifestando la felicidad que le brindaría ampliar su familia. A pesar de las múltiples negaciones, ahora es evidente que la pareja ampliará su familia.

El anuncio en Instagram no sólo confirmó el embarazo sino que, según las palabras de Renaud, también reveló el sexo del bebé: un niño.

Michelle Renaud tapó su rostro con una gorra y se negó a hablar con los reporteros, a quienes acusó de asustar a su hijo. Crédito: El Mitch TV, YouTube.

La noticia generó una mezcla de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron desde felicitaciones hasta comentarios sobre el manejo de la información por parte de la pareja frente a la prensa.

El deseo de Renaud de anunciar el embarazo a su manera fue defendido por sus seguidores, quienes criticaron el acoso de los reporteros pero, finalmente, celebraron la expansión de la familia de los actores.

La famosa se casó con el actor Matías Novoa, luego de ser protagonistas de una famosa telenovela en Televisa y haber terminado su relación de forma definitiva con el ecuatoriano Danilo Carrera Crédito: TikTok/ @hashtag_music4u

La relación de Michelle Renaud y Matías Novoa es seguida de cerca por los fans de las telenovelas desde el principio, y este nuevo capítulo en sus vidas no es la excepción.

La bienvenida de su hijo marcará una etapa de gran alegría y unión para la pareja, completando así una familia ensamblada que ha capturado el interés del público.