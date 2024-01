“El periodismo está bajo acoso”: Azucena Uresti volvió a hablar sobre su salida de Milenio

La periodista anunció el fin de su programa televisivo 'Azucena a las 10' Credito:FB@Azucena Uresti

La periodista Azucena Uresti habló de manera frontal de la controversia que generó su salida de Milenio, en donde afirmó que, “en estos tiempos” el periodismo está bajo a acoso y amenazas. A través de un video mensaje publicado en sus redes sociales agradeció a su audiencia por el apoyo tras su baja en el medio a 20 años de servicio.

En su discurso y ante el debate que generó su retiro del programa, la también comentarista aclaró que no cambio de empresa por la finalización de algún contrato y que ninguno de sus proyectos fue motivo para acabar con su espacio estelar en Azucena a las 10, por lo que, con estas declaraciones, pone entre dicho la postura dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto al tema.

“Quiero aclarar que, ante la intensión de crear una confusión ante mi coyuntura profesional, debo decir que no cambié de empresa, pues en Fórmula he estado durante cinco años, en el espacio de la 6 de la tarde he permanecido desde 2018 y aquí sigo. La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en lo absoluto con mi desempeño en la Televisión”, destacó.

La periodista destacó que continuará ejerciendo su profesión en otros espacios con el apoyo que se ha manifestado por el tema, en donde aseguró mantener los valores de libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo ante los tiempos que atraviesa la profesión.

“Agradezco a todos en Grupo Fórmula, a Jaime Azcárraga que en medio de esta situación me ha dado su respaldo y confianza para crecer profesionalmente (...) en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, amenaza y bajo ataques constantes”, sostuvo.

Uresti recalcó que esta situación será un proceso de aprendizaje y que su trabajo seguirá hablando en lugares donde “se escuchen las voces que sistemáticamente son ignorados, donde se escuche a quienes luchan por sus derechos y la justicia y donde se denuncien los excesos y los abusos”.

“Mi convicción es estar de lado de los ciudadanos. Después de cada ciclo que se cierra vienen nuevos retos y la oportunidad de un nuevo comienzo, en eso me quiero enfocar y en no defraudar la confianza que han depositado en mi”, reafirmó.

Qué dijo AMLO de la salida de Azucena Uresti

La periodista dijo adiós a la televisión repentinamente el pasado 19 de enero, en donde indicó que “dadas las circunstancias de los tiempos” debía dar por terminado su tiempo en el medio antes mencionado. Estas declaraciones causaron un debate entre su audiencia y representantes de la oposición, quienes cuestionaron al primer mandatario federal por posible censura.

Ante esto, López Obrador se pronunció al tema para deslindarse de la situación asegurando que en su gobierno existe libertad de expresión para todos los medios y periodista del país. Destacó además que ante desacuerdos, siempre existe el derecho de réplica.

“Ayer, antier, el fin de semana una periodista habló de que se salía de un medio y que se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales (...)no hay ninguna circunstancia especial, en cuanto a los medios se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista no sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura, pero es que así está el ambiente”, enfatizó el presidente en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.