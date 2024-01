Mamá de Antonio de Nigris culpa a su nuera de la muerte del futbolista

Antonio de Nigris, selección mexicana. Foto: IMAGO

A veces hay que tener cuidado con lo que uno dice porque uno nunca sabe o conoce las dimensiones de las cosas que se manifiestan en público y por las que podemos llegar incluso a ser penados o castigados. Las heridas que dejó la partida de Toño de Nigris fueron insuperables para todos los mexicanos, especialmente en su familia y a 14 años de su partida próximamente 15, su mamá ha hablado respecto a su fallecimiento y con duras palabras ha achacado el hecho a nada más y nada menos que a la viuda del ex seleccionado nacional.

Te puede interesar: Mamá de Poncho de Nigris arremetió contra Marcela Mistral por su distanciamiento: “Me lo quitó”

En medio de las polémicas generadas por su hermano, Poncho de Nigris cuando recriminó a su madre al decirle que es una persona sumamente intolerante, quién no ha tenido buena relación con sus nueras, en especial con Sonia Guerra a quién le echó toda la culpa por el fallecimiento de su hermano.

Mamá de Poncho de Nigris le responde y amenaza con demandarlo: Foto captura de Tik Tok CasaDeLosfamososusa

La señora Leticia Guajardo, por medio de la cuenta de Tik Tok, @lacadelosfamososusa, madre de ambos reiteró que ella amaba con todo el corazón a su hijo, y quedó impactada por la declaración que hizo Poncho al estar diciendo que era una mala madre porque nunca trató bien a sus nueras en especial en el caso de su hermano Toño, a raíz de la voz del integrante del Tema Infierno la señora Guajardo hizo un live en el que explicó la verdad de porque no se llevaba bien con sus nueras y rompió el silencio incluso amenazando de difamar a su hijo por difamación, la cuál solo " yo no lo mate yo lo entregué vivo y sano y su esposa, yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue la esposa y el doctor, a ella le valió madre su salud y dejó que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató, lo animó a que arriesgara su vida y no duró nada mi niño, tan buen hermano”.

Alfonso dijo que Antonio era el mejor de los hermanos De Nigris. (Especiall)

Revivimos la carrera de Poncho en algunos renglones

Ídolo regiomontano debutó en Monterrey en 1999 dónde anotó 37 goles en 83 partidos, posteriormente jugó en América dónde luego de 3 apariciones fue exportado a Europa con el Villarreal de España dónde solo estuvo por15 partidos para pasar al Polideportivo Ejido y regresar con Puebla, pasar por Once Caldas en Chile, Pumas y Santos de Brasil para retornar al viejo continente con Gaziantepspor, Ankaraspor, Ankaragucu, y finalizar con el A. E Larisa en Grecia.

Te puede interesar: “Poncho de Nigris repitió un patrón”: Maryfer Centeno expone semejanzas entre su esposa Marcela Mistral y su madre Doña Lety

Antonio de Nigris debutó con Monterrey en marzo del 2001(Foto: Twitter@SomosRayados)

Toño partió el 16 de noviembre del 2009 a causa de un incidente cardíaco, falleció en Grecia a los 31 años de edad.