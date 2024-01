Éste es el insospechado grado de estudios de Bellakath, polémica reggaetonera de éxitos virales

La reggaetonera se ha convertido en una de las mayores exponentes del género urbano mexicano (Foto: Cuartoscuro)

La intérprete de los éxitos Gatita y Reggaetón Champagne, pese a enfrentar prejuicios asociados al género urbano y al reggaetón, ha logrado acumular millones de reproducciones con sus temas musicales en diversas plataformas digitales. Se trata de Bellakath, nacida el 5 de octubre de 1998 en la Ciudad de México, quien combina su trayectoria en la farándula con una importante formación académica.

En los últimos meses, la popularidad de Bellakath ha escalado significativamente, adentrándose en el mundo del entretenimiento desde su participación en el programa de TV Azteca “Enamorándonos” y actualmente con temas musicales que han sido catalogados como “explícitos”.

Aproximadamente a los 20 años, la intérprete experimentó un aumento de fama que la impulsó a crear contenido en plataformas como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.

La usuaria compartió la foto de la generacional de su carrera, en la que aparece la intérprete de ‘La Gatita’

Tras convertirse en influencer, Katherinne Huerta empleó su influencia para incursionar en la música urbana, logrando un gran impacto con su sencillo Gatita a principios de octubre de 2022, un hit que le reportó un gran número de escuchas online en distintos países.

Pero lo que pocos saben es que, tras egresar del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, en la Ciudad de México, se graduó por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revelando una faceta académica que contrasta con las numerosas críticas que ha recibido acerca de su educación y gustos musicales.

Las dos carreras universitarias de Bellakath

La artista, aunque ha sido el foco de comentarios negativos y ha sido calificada por algunos de ignorante o mal educada por su pertenencia al mundo del reggaetón, ostenta con orgullo un título de Licenciada en Derecho, que obtuvo en 2022.

Recientemente Bellakath apareció en las pantallas del Times Square (Foto: Cuartoscuro)

Bellakath ha compartido que este logro no fue fácil, pues debió enfrentar bullying a causa de sus preferencias musicales. Sin embargo, su carrera como licenciada no ha despegado en el mundo laboral debido a su enfoque en la música, aunque no se descarta su potencial retorno al ámbito legal en el futuro.

Pero eso no es todo, la también influencer, quien ha presumido haberse realizado cirugías estéticas para poseer una voluptuosa figura está a punto de graduarse en una segunda carrera: la de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales.

La cantante de reggeaton acudió a la fiesta de graduación de alumnos del CCH Naucalpan en donde interpretó sus mejores éxitos.

“Decían que los reggaetoneros no éramos unas personas estudiadas. Yo tengo dos carreras: terminé mi Licenciatura en Derecho y Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales es la que estoy por terminar porque me gusta todo lo que tenga que ver con lo penal y estudié eso, pero la verdad es que en el mundo real ya no me veía yo ejerciendo la carrera por varias razones”, compartió la joven de 25 años en el programa Fórmula Entretenimiento este 10 de enero de 2024.

Bellakath se ha destacado por su belleza y su controversial personalidad, elementos que han atraído a un gran número de seguidores y han contribuido a su éxito en la música.

La reggaetonera estudió en el CCH Plantel Sur (Foto: Instagram)

A pesar de ello, aún no ejerce su profesión como abogada ni como criminóloga, carreras que, según comenta, podría retomar algún día. Su historia destaca la posibilidad de combinar las pasiones personales con sus objetivos académicos y profesionales, aunque en su caso, el entretenimiento y el “bellaqueo” sigue siendo su prioridad.