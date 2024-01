Representante de Chicharito Hernández revela más detalles de las negociaciones con Chivas

Javier "Chicharito" Hernández estaría por volver a Chivas (Foto: AP Photo/Alex Gallardo)

El destino de Javier Chicharito Hernández podría definirse esta semana, la tarde de este martes 9 de enero llegó su representante a Guadalajara, Jalisco, para reunirse con Amaury Vergara, dueño del club Guadalajara, también para conversar con el resto de la directiva del Rebaño.

Te puede interesar: Chicharito en las Chivas: ¿Cuándo debutaría el futbolista con el Rebaño Sagrado?

En su recibimiento al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Lorenzo Román se animó a revelar más pormenores de cómo van los diálogos entre ambas partes para concretar el fichaje de Chicharito con Chivas. Desde que la noticia trascendió en redes sociales, la afición rojiblanca ha estado a la expectativa de lo que pueda pasar.

De acuerdo con lo que compartió el representante de Chicharito, le genera gusto que exista disposición tanto del jugador como del club por dialogar la posible contratación de Hernández Balcázar para el Clausura 2024 de la Liga MX, según expresó para micrófonos de ESPN durante su paso por el aeropuerto.

Te puede interesar: Carlos Salcido da la bienvenida a Chicharito Hernández en las Chivas

Sin embargo, pese a la emoción que le genera a su cliente, el representante de futbol fue claro en apuntar sobre el respeto y privacidad que se debe tener a todo el proceso, así lo expresó ante la prensa:

Chicharito Hernández está muy cerca de volver al Rebaño Sagrado (Foto: Cuartoscuro)

“Máximo respecto para ambas partes”

Y es que, a pesar de la euforia y emoción que puede generar el regreso de Javier Hernández a la Liga MX, sentenció que hasta el momento todo ha sido informal, pues no han tenido reuniones serias para charlar de números y demás pormenores. Por ello pidió respeto para el proceso que está por iniciar este 9 de enero al reunirse con Chivas.

Te puede interesar: Tunden a David Faitelson por error al destapar el salario de Chicharito en la MLS

Cabe apuntar que en su llegada al aeropuerto, personal del conjunto de Verde Valle fue a su encuentro; lo recibió personal de Chivas para llevarlo a las instalaciones del club, lo que despertó más inquietud entre los fans del delantero histórico de la selección mexicana.

Chicharito Hernández confirmó que su representante está en Guadalajara para concretar el fichaje (EFE/Mario Guzmán)

Lorenzo Román se alegró de la disposición que tiene el club por reactivar la carrera de Chicharito Hernández, esto tras quedarse sin equipo al terminar su contrato con Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) en 2023, razón por la cual expresó lo siguiente ante los cuestionamientos de la prensa:

“Es muy bonito para ambas partes”.

Por otra parte, Lorenzo Román no quiso ventilar información de más, entonces cuando se le cuestionó qué tan avanzadas están las pláticas para que el canterano de Guadalajara regrese al club que lo debutó, se limitó a expresar que:

“Ahora, de momento, no podemos adelantar nada, pero hay buenas sensaciones”.

Chicharito prioriza a Chivas, pero no descarta otras ofertas

El futbolista mexicano dijo que su representante estará en Guadalajara arreglando el pase al Rebaño; sin embargo, en caso de que no se logre, tiene ofertas de otros clubes. Crédito: Twitch Chicharito Hernández

Desde que André-Pierre Gignac filtró el regreso de Chicharito a la Liga MX, la afición lo ha cuestionado en cada oportunidad que ha tenido, así que en todas sus transmisiones en Twich Javier Hernández ha tenido que resolver las dudas de sus fans por su posible regreso a México.

En una reciente transmisión aceptó que su intención sí es volver a Chivas, pero no descartó que tenga propuestas de otros clubes.

“Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara, estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente para que esto se pueda cerrar, no hay nada seguro, tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al Rebaño, regresar a las Chivas, ojalá que se pueda cerrar lo más pronto posible”.

Pero, aunque el Rebaño Sagrado está dentro de sus prioridades, no negó que tenga otras ofertas de otros clubes; aunque no reveló de quiénes se trata, explicó que lo hacía público por si no se concretaba la oportunidad con el equipo que lo debutó en la Primera División de México.

“Menciono de que también hay más ofertas por si esto no se llega a cerrar, que como se los vengo a repetir, yo tengo muchas ganas de volver a las Chivas”, expresó.