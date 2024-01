Crean versión norteña de canción de Lana del Rey

Lana del Rey es una de las mujeres más importantes en el mundo de la música. (Getty Images)

Lana del Rey se convirtió en una de las mujeres cantantes más importantes dentro del mundo del espectáculo gracias a su carrera artística que la llevó a ser la décima persona más escuchada alrededor del mundo en plataformas digitales importantes, como Spotify, en 2023.

Es por eso que se convirtió en tema de conversación para la opinión pública y sus fans que siguieron de cerquita sus pasos, sumado a ello está el hecho de que tuvo dos conciertos en el Foro Sol después de muchos años de que no se presentaba en el recinto importante en la Ciudad de México.

No todo fueron buenas noticias pues también estuvo el hecho de que la criticaron por “cancelar” sus dos presentaciones en el resto del país, de las cuales una era en Monterrey y la otra en Guadalajara, por el momento no ha dicho nada sobre si regresará a México para otorgar esos dos shows o ya no vendrá en un tiempo indefinido a tierras mexicanas.

Con su vestuario de novia y un escenario deslumbrante, Lana Del Rey transportó a los asistentes al Foro Sol a un mundo de emociones en su épico concierto (@PlutooDelRey)

Sin embargo, los fans de Lana del Rey siempre piden más para poder seguir escuchando su música o para conocer más detalles de su vida. Si bien han utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para poder escuchar su voz interpretando algunas canciones en español o a dueto con algún otro cantante (como lo fue el caso de Jenni Rivera para el tema Querida Socia).

Esta ocasión no fue así y un grupo de músicos hizo un cover de la famosa canción West Coast (una de las favoritas por los fans de Lana del Rey) pero con arreglos con instrumentos empleados en el género regional mexicano, precisamente en el subgénero norteño, caracterizado por el uso del acordeón, entre muchas otras cosas que conforman su identidad musical.

No sólo tuvieron el valor y la decisión de modificar uno de los éxitos de la cantante estadounidense sino que también cambiaron la letra para traducirla al español y combinar los versos entre el idioma original, que es el inglés, y la lengua de origen romance. Este fue el resultado.

La canción fue bien recibida entre los fans de la cantante estadounidense Crédito: YouTube: Ez Band

Aunque el riesgo de que la canción tuviera comentarios negativos al ser modificada era alto, no les impidió compartirla y publicarla en redes sociales donde, para sorpresa de muchos, fue bien recibida por el público y los fans de Lana del Rey quienes pidieron que terminaran la versión norteña de West Coast y la lanzaran para poder escucharla a gusto.

Los comentarios fueron mayormente positivos y sorpresivos pues nunca pensaron que una versión alternativa perteneciente al género regional mexicano pudiera gustarles tanto, inclusive si no es en voz de la cantante estadounidense de quien su nombre real es Elizabeth Wolridge Grant,

Sin embargo, a pesar de las peticiones, no ha sido compartida la versión completa que tanto pidieron los fans de Lana del Rey, por ello sólo quedará escuchar el pequeño fragmento que la banda había publicado en sus redes sociales con anterioridad.

Lana del Rey fue una de las cantantes más escuchadas en el mundo en 2023. (Getty Images)

Confunden a Lana del Rey con cantante de corridos tumbados gracias a su nombre artístico

SI bien el nombre Lana del Rey tiene un significado nada relacionado con el dinero o los lujos, como se llega a pensar en México, aún así ha generado confusión en algunas personas al momento de escuchar el nombre artístico de la intérprete de Million Dollar Man.

Como consecuencia fue una joven quien compartió un momento calificado como divertido debido a que ella pensó que el nombre Lana del Rey era de un cantante de corridos tumbados y que inclusive podría estar relacionada con el narcotráfico en nuestro país, pero nada más alejado de la realidad.