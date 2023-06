Los mejores memes que dejó la preventa de Lana del Rey en CDMX

La preventa de los boletos para ver a Lana Del Rey en el Foro Sol desataron la creatividad de los internautas. (Archivo) (Captura)

Lana Del Rey se volvió tendencia en redes sociales debido a la preventa de los boletos para asistir a su concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México el próximo martes 15 de agosto. Tras esta venta anticipada los usuarios de las plataformas digitales desataron su creatividad para compartir sus mejores memes.

La cantante estadounidense anunció una presentación en nuestro país el pasado 26 de mayo, por lo que, desde ese momento iniciaron las críticas porque la fecha de la preventa era tan sólo unos días después, dejando a algunos sin posibilidad de ahorrar para poder adquirir las entradas.

Sin embargo, fue hasta este miércoles 31 de mayo que los usuarios de las distintas plataformas digitales se desataron para compartir los mejores memes tras la venta especial de los tickets, que constaron en tres, la priority y la prestige y la preventa tradicional, todas a través del banco CitiBanamex y la plataforma de Ticketmaster. Las imágenes mostraron, principalmente, los estados de ánimo de quienes consiguieron uno de los codiciados boletos y de quienes no alcanzaron ninguno.

Primero empezaron a circular los memes de los fans que alcanzaron boleto desde el lunes que iniciaron estas ventas especiales para quienes cumplían ciertos requisitos. Uno de ellos hizo alusión al presidente López Obrador quien se mostró victorioso, justo como los seguidores de Lana Del Rey que sí estarán en el concierto.

Siguieron las peticiones a Dios y la misma cantante para que pudieran alcanzar lugar para asistir al único concierto confirmado, por el momento, de la intérprete de Born To Die.

Compartieron la imagen promocional de su nuevo sencillo Say Yes To Heaven, canción del 2013, pero que nunca publicó como un tema oficial dentro de su discografía hasta este 2023. Usaron la foto donde aparentemente ella está rezando, para pedirle a una fuerza divina que les permitiera alcanzar una de las preciadas entradas.

Otro de los chistes gráficos hicieron alusión a los rumores de un posible concierto de Taylor Swift en México que formaría parte de The Eras Tour, considerado como uno de los mejores espectáculos de la cantautora, que se suma a la fecha confirmada de Lana Del Rey lo que implicaría un gasto para los fans.

A partir de este momento abundaron los memes llenos de quejas contra los seguidores, revendedores y el público en general que estuvieron presentes en la venta anticipada de las entradas al concierto en el Foro Sol, sobre todo por aquellos que no alcanzaron boletos.

Y es que las filas virtuales para acceder a esta venta anticipada excedían las 40 mil personas, por lo que muchos perdieron la esperanza de poder obtener un ticket para asistir a la presentación de la intérprete de Million Dollar Man el próximo martes 15 de agosto en la Ciudad de México.

Tras unos momentos de angustia para los seguidores de Lana Del Rey finalmente se dieron por vencidos por no poder alcanzar un lugar para el espectáculo de la cantautora estadounidense y compartieron su frustración a través de memes en las distintas redes sociales.

Para sorpresa de muchos la demanda en la preventa fue muy alta, superando cifras que poco se ven en otros conciertos donde incluso a días del concierto aún están disponibles en las plataformas de venta.

Finalmente algunos de los usuarios presumieron que alcanzaron boletos para poder presenciar a la cantante brillando en el escenario tras interpretar sus mayores éxitos como Born To Die, Blue Jeans, West Coast, entre otros.

Cabe destacar que el próximo jueves 1 de junio dará inicio la venta general para el concierto de Lana Del Rey en la Ciudad de México del próximo martes 15 de agosto en el Foro Sol por lo que algunos de sus seguidores todavía no pierden la esperanza e incluso algunos mencionan que existe la posibilidad de que se aperture una fecha más.