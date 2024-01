Julio César Chávez Jr acusa a su padre de querer matarlo y lo llama “Basura”

Julio César Chávez acusó a su padre de intentar matarlo y lo llamó "basura". Foto: JC Chávez

Julio César Chávez Jr ha comenzado el 2024 con polémica luego de que realizó una transmisión en la que acusó a su padre, Julio César Chávez González de intentar matarlo, además de llamarlo “basura” por presuntamente haber golpeado a su mamá y causarle un trauma.

“Julito” estuvo en rehabilitación durante 2022 y parte de 2023, esto debido a una presunta adición a las pastillas para bajar de peso, situación que sin duda causó preocupación en su familia y sus fanáticos, sin embargo, el púgil mexicano parece no estar muy contento por lo ocurrido, por lo que se ha lanzado en varias ocasiones contra la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.

En una reciente transmisión en vivo, “El junior” dejó ver nuevamente su malestar con su padre, a quien catalogó como una “basura”, señalando que golpeó a su madre, la señora Amalia Carrasco. “A mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ella no puede hacer nada. ¿Me explico? Quedó para toda la vida dañada por él, por eso es que también me está dañando a mí”, comentó Chávez Jr. con sus seguidores durante el live.

Pero por si esto fuera poco, “Julito” acusó a su padre de intentar matarlo, señalando que envía gente para que trate de acabar con su vida.

"El Junior" señaló que su familia debería de estar en la cárcel luego de presuntamente haberlo secuestrado por tres años.

“Me quiere matar, mi papá me está matando. Me quiere mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar”, añadió Julio César Chávez Jr, detallando que el presunto propósito de estar acciones es para evitar que él lleve las cosas a la corte.

“El Junior” señaló que su padre y su familia deberían estar en la cárcel al haberlo tenido presuntamente secuestrado por tres años, en referencia al tiempo que pasó internado para su rehabilitación, periodo en el que no pudo ver a sus hijos.

El hijo de la leyenda mexicana se mostró exaltado por lo ocurrido en el periodo más reciente, mencionando que ya no se dejará de nadie, incluso de su papá. También reiteró que se dejó anexar nuevamente para poder meter a la cárcel a su familia, por lo que el estar encerrado es algo que no volverá a ocurrir.

Por último, Julio César Chávez Jr. pidió a sus seguidores que compartieran el video, e incluso que lo tradujera, para que pueda llegar a distintas partes del mundo, con la intensión de que sea visto por Derechos Humanos, ya que considera como un abuso lo que hicieron con él.

Agregó que busca poner una restricción para que no pueda verlo su familia, debido a que, según lo mencionado por él, solo buscan lo malo para dañarlo y dañar su vida. Dejando en claro que su propósito es el de llevar las cosas a la corte para poder meterlos a la cárcel, al presuntamente haber cometido un abuso contra su persona.

Julio César Chávez explicó por que no ayuda a su hijo

Tras las reciente declaraciones de Chávez Jr., el exboxeador mexicano compartió un video en redes sociales en donde envió a sus seguidores sus buenos deseos y un feliz Año Nuevo, además de tomarse un momento para hablar sobre su hijo.

Julio César Chávez mencionó que no puede ir por su hijo para ayudarlo, debido a que se encuentra en Estados Unidos y ahí las leyes son diferentes, por lo que en caso de traerlo a rehabilitación, eso podría ser considerado como un secuestro y podría ir a la cárcel.

Pese a los dichos, le mando sus buenos deseos a “Julito, aunque hizo un pequeño reclamo hacía él. “Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo. Ojala y Dios quiera que te caiga un rayito de luz. Deja de decir tantas pendej*das por favor”, compartió la leyenda mexicana durante su mensaje de Año Nuevo.