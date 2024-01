Dani Flow defendió a Rix y volvió a explotar contra el feminismo: “Sí me van a funar, fúnenme”

Dani Flow no se retractó de su opinión sobre las marchas feministas (Foto: Instagram)

Dani Flow desató controversia en redes sociales tras emitir comentarios que fueron interpretados como defensa del youtuber Rix. En una reciente entrevista, el cantante se refirió de manera negativa al caso de Nath Campos, quien acusó a Rix de abuso sexual en 2021.

El cantante de Martillazo tildó de “pendej*da” la condena impuesta a Rix y criticó duramente tanto a Campos como al movimiento feminista. Esta actitud propició que usuarios en redes sociales pidieran la cancelación del reggaetonero y el cese de reproducción de su música en plataformas digitales.

Cabe recordar que la abogada de Campos informó en una rueda de prensa que Rix admitió su responsabilidad penal y fue sentenciado por violación equiparada en grado de tentativa. Además, se reveló que el youtuber tuvo que indemnizar económicamente a la víctima, quien decidió donar dicha cantidad a organizaciones benéficas.

Sobre el tema, así se expresó Dani Flow: “Sí fue una pendej*da por lo que lo metieron (a Rix) a la cárcel... A la verg* todos, neta wey si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale verg* la morra esa (Nath Campos), o sea hay fotos de la morra esa con ese güey después de que pasó eso, o sea, me caga* esas morras, dijo en el podcast de Charly Galleta.

En una reciente entrevista, el cantante Dani Flow cuestionó la condena de Rix y las acusaciones de Nath Campos en un caso de abuso Crédito: X @ysaaa_b

El artista, cuyo nombre real es Daniel Balladares y conocido como el “Rey del morbo”, se ha distinguido por un repertorio de canciones con contenido explícito, aspecto que ha sido señalado por internautas como denigrante hacia las mujeres. Respecto al movimiento feminista, el cantante de 22 años dijo estar en contra de las “delincuentes” que destruyen “todo” en las manifestaciones.

“No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su p*ta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas”.

Igualmente, se refirió a este movimiento como una “mancha social” y se refirió a quienes siguen el feminismo de la siguiente forma:

“No, me caen gordas a la v*rga, güey, ¿para qué me les voy a acercar? Ni para ensertármelas a la v*rga. La verdad me da coraje, siento que es una mancha social. Espero ser lo suficiente papá para mi hija, para que nunca nunca nunca esté cerca de esos movimientos”

Dani Flow generaó polémica al defender a Rix y criticar a Nath Campos (Foto: Archivo)

Las palabras del intérprete de Reggaetón Champagne rapidamente indignaron al público y comenzó una “funa” o cancelación masiva en Twitter. Ante las críticas, el cantante guanajuatense realizó una transmisión en vivo donde habló del tema y defendió su punto de vista.

“Yo considero que no tengo ningún amigo violador. Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas. Tú confías en un lado y yo confío en el otro, pero no creo que sea un violador, si yo creyera que es un violador jamás lo tomaría como amigo a esa persona”, dijo respecto a Rix refiriéndose a que no considera que el influencer haya actuado en contra de Nath Campos.

“Yo no me voy a meter en el tema de tratar de convencerlos a ustedes de por qué considero que sea un violador o no, creo que está súper fuera de lugar, creo que cada quien puede tener las amistades que quiera tener y no creo que se le pueda juzgar por eso, eso realmente a mí no me importa. Si me van a funar, fúnenme. Yo sé a quién tengo de amigos y a mí me vale verg*”, expresó.

El cantante mostró disposición a conversar con una feminista (Foto: Cortesía)

Asimismo, el músico puntualizó su opinión respecto al movimiento feminista y así se sostuvo:

“Lo que me preocupa un poco es que me quieren echar encima al movimiento feminista. Yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé, la gran mayoría, en el tema del feminismo como tal, pero siempre lo he visto como algo positivo, algo que me gustaría que se desarrollara, algo de lo cual me gustaría de alguna u otra forma, formar parte, aunque no directamente porque tengo una hija”, expresó.

“No voy a justificar ninguna de mis palabras porque sigo sintiendo lo mismo. Sigo pensando lo mismo y no me voy a callar, pero aquí la situación es que a lo mejor yo no me expresé bien en ese momento”, añadió el músico, quien argumentó haber estado molesto el día en quye grabó el podcast donde emitió sus desafortunadas declaraciones.

El artista puntualizó su opinión sobre el feminismo

“Yo llegué muy molesto a ese podcast porque las feministas habían acabado de marchar y estaban entrevistando a unas señoras que les habían destruído su negocio y decían ‘nosotras también somos mujeres y no estamos destruyendo cosas’, y a mí me agarró coraje. Ella están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo... a mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no la de una delincuente”.

“Definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros hombres y mujeres que no tienen la culpa de nada y me enojé mucho. Son mujeres delincuentes y le están quitando la voz a las que están levantando la voz”.

Además, el cantante mostró disposición en conversar con alguna feminista que le haga comprender su punto. “Me puedo sentar con una feminista y que me dé sus razones de por qué está bien... Si ahorita se me tiene que terminar la carrera por ser quien soy, fino papi. Soy un cantante nada más, a mí no tienen por qué darme la importancia”, expresó Dani Flow en su live.