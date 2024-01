Kimberly La Más Preciosa transmite en VIVO pelea con su esposo; policía intervino para ponerla a salvo

Kimberly Irene acusó a su esposo de violentarla luego de regresar de una fiesta en Mérida, Yucatán. Crédito: @kimberly_lamaspreciosa, IG.

El matrimonio de la influencer Kimberly La Más Preciosa y su esposo Óscar Barajas aparentemente llegó a su fin a menos de un mes de que la pareja se casó en León, Guanajuato. La madrugada de este domingo, en TikTok se viralizó una transmisión de la creadora de contenido hecha desde la habitación de un hotel en Mérida, Yucatán, donde acusó a Barajas de consumir drogas y violentarla.

Te puede interesar: Esposo de Kimberly Irene confirma ruptura tras pelea en un VIDEO viral: “me devolvió el anillo”

La transmisión desapareció de sus redes sociales, sin embargo, fue grabada por seguidores y publicada en TikTok. Kimberly Irene y Óscar Barajas viajaron a Mérida para asistir a una fiesta que reunió a varios influencers. En sus stories, Kimberly compartió videos durante la fiesta al lado de Óscar y celebridades de internet como Wendy Guevara y Kunno.

Horas después, la creadora de contenido hizo un live en TikTok donde alertaba a sus seguidores de temer por su seguridad. Al inicio de la transmisión, Kimberly acusa a su pareja de haber consumido drogas y explica que le pidió dejar la habitación. Mientras la influencer se dirige a las personas que siguen el live, la voz de Óscar Bajaras se escucha de fondo, aparentemente llorando.

Te puede interesar: Lanzan campaña en redes contra revendedores de Rosca de Reyes

El video continúa mientras la discusión entre la pareja escala, por lo que la influencer solicita la intervención de la policía. En algunas partes de la transmisión se aprecia a Óscar Barajas recogiendo ropa en una maleta y le pide a Kimberly dejar de grabar, pero la creadora de contenido afirma que hace el live debido a que tema por su integridad.

“Él solito se va porque quiere. Manas, yo prefiero quedarme en el live porque me da miedo”, dice la influencer, pero su esposo afirma que ha sido él quien ha recibido amenazas de parte de ella. La pareja se acusa mutuamente de haber consumido drogas durante la fiesta, incluso se escucha a Óscar señalar a la influencer de haber supuestamente haber ingresado a un baño en compañía de una persona que habría suministrado drogas durante el evento.

Kimberly La Más Preciosa acusó a su esposo de consumir sustancias ilícitas e intentar violentarla

Kimberly Irene pide auxilio a la policía

Pese a que el live fue hecho durante las primeras horas del domingo, en unos pocos minutos cientos de personas comenzaron a seguir la transmisión. Luego de una intensa discusión, un trabajador del hotel llega a la habitación y le informa a la pareja que la policía municipal se encuentra abajo y les pregunta si la situación amerita su ingreso. Se escucha a Óscar explicar que él está a punto de irse del lugar, que no es necesario el ingreso de los policías.

Te puede interesar: Actor argentino dice que lo confunden con Henry Cavill cuando pasea en la CDMX; caso desata burlas en redes | VIDEO

Luego de que su esposo abandona la habitación, Kimberly Irene comenta que decidió hacer el live debido a que su esposo desconectó el teléfono de la habitación y le quitó sus tarjetas de crédito. Pese al incidente, la creadora de contenido no descartó la posibilidad de reconciliarse con su marido; sin embargo, condicionó su regreso a que él inicie un tratamiento para superar su dependencia a las drogas.

“Si él quiere regresar conmigo, debe jurar dejar su maldito vicio. Gracias por estar conmigo. A mí me vale que se haga público esto a que digan ‘matan a la Kimberly y nadie supo por qué’”.

Kimberly La Más Preciosa hizo un live para exhibir a su esposo, Óscar Barajas, a quien acusó de violentarla tras asistir juntos a una fiesta en Mérida.

Las ‘red flags’ en la relación de Kimberly Irene y Óscar Barajas por el consumo de drogas

La discusión entre Kimberly Irene y Óscar Barajas no es un hecho aislado en su relación. En 2023, luego de anunciar sus planes de boda, el noviazgo de la influencer acaparó varios titulares. En julio, Óscar Barajas sorprendió al anunciar que su compromiso con la creadora de contenido se cancelaba:

“Hoy tomamos caminos diferentes, cosas que pasaron que sólo tú y yo sabemos, pero aún así marcaste una etapa bonita en mi vida que nunca olvidaré. Hoy esta historia llegó a su final para ambos empezar a escribir una mejor y sabes que, aunque no estemos juntos, siempre voy a estar para ti en el momento que me ocupes y, de todo corazón, te deseo que encuentres tu felicidad con alguien mucho mejor que yo”, escribió en Instagram.

Horas antes de la transmisión en vivo de su pelea, Kimberly Irene compartió una fotografía previo a la fiesta al lado de Óscar. Crédito: @kimberly_lamaspreciosa, IG.

La publicación empujó a Kimberly Irene a dar su versión. La influencer aseguró que ella decidió cancelar el compromiso debido a que su prometido lidiaba con el consumo de sustancias ilícitas: “Anda mal. Yo no sé por qué hizo eso, pero no me importa, que la vida es corta. Si él ya no quiere estar conmigo, se respeta la decisión. Su put* consumo de drogas que tiene”, dijo durante un live.

Pese a la gravedad de las acusaciones, semanas después la pareja retomó sus planes de boda y en diciembre se casaron por la vía civil y también a través de una ceremonia en León, Guanajuato, la cual fue oficiada por un sacerdote de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), organización que se ramifica de la tradición católica, pero tiene más apertura con temas LGBT+.

Horas antes de la transmisión en vivo de su pelea, Kimberly Irene compartió una fotografía previo a la fiesta al lado de Óscar, la cual acompañó con el siguiente mensaje: “UN VIAJE EXPRES CON EL AMOR DE MI VIDA ♥️ TE AMO OSCAR”.