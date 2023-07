Kimberly “La más preciosa” contó detalles sobre la CANCELACIÓN de su boda

Kimberly Irene aseguró que Óscar Barajas presenta una adicción al cristal (Foto: Instagram)

Apenas este sábado 1 de julio Óscar Barajas sorprendió a los fans de Las perdidas al anunciar que su compromiso con Kimberly Irene, conocida como Kimberly La más preciosa en internet, había concluido tras medio año de noviazgo y en medio de planes de boda.

Te puede interesar: Niurka Marcos arremete contra Kimberly ‘La Más Preciosa’ por traicionar a Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos’

Pese a que no brindó muchos detalles del rompimiento, el hombre expresó en sus redes sociales que su relación con la creadora de contenido había sido una de las etapas “más bonitas de su vida” y que siempre la recordaría con mucho cariño.

El joven que se dedica a la enfermería, con quien incluso Kimberly ya planeaba llegar al altar, aseguró que la integrante de Las perdidas siempre podrá contar con él en cualquier situación.

Te puede interesar: Emilio Azcárraga será padrino de la boda de Kimberly de Las Perdidas

“Hoy tomamos caminos diferentes, cosas que pasaron que sólo tú y yo sabemos, pero aún así marcaste una etapa bonita en mi vida que nunca olvidaré. Hoy esta historia llegó a su final para ambos empezar a escribir una mejor y sabes que, aunque no estemos juntos, siempre voy a estar para ti en el momento que me ocupes y, de todo corazón, te deseo que encuentres tu felicidad con alguien mucho mejor que yo”, manifestó Óscar a través de Instagram.

Kimberly Irene y Óscar Barajas se conocieron el 2 de enero de 2023 en un aeropuerto (Foto: Instagram)

“Con lágrimas y un nudo en la garganta, gracias”, anotó el joven quien se comprometió a casarse con Kimberly Irene apenas el pasado 1 de marzo de este 2023.

Te puede interesar: Paola de Las Perdidas defendió a Wendy por ataques de Niurka: “Mejor que le dé un consejo a su hijo”

“Sabes que estoy muy orgulloso de ti, en cada show o lugar que vayas, el cariño con la gente, pero sobre todo tu gran humildad y sencillez, sigue así que yo desde donde esté, siempre estaré orgulloso de ti. Gracias por ser un buen ser humano y regalarme lo más valioso que tienes, que fue tu tiempo”, remató Óscar al pie de una composición de imágenes donde se le ve junto a la influencer en distintos momentos.

Pese a que Kimberly Irene no se pronunció inmediatamente sobre el comunicado de su ahora ex prometido, la joven oriunda de Guanajuato decidió hablar y destapó que Óscar tendría un problema con las sustancias ilegales, lo que habría derivado en la separación entre ambos.

“Anda mal. Yo no sé por qué hizo eso, pero no me importa, que la vida es corta. Si él ya no quiere estar conmigo, se respeta la decisión. Su put* consumo de drogas que tiene”, dijo Kimberly La más preciosa en una reciente transmisión en vivo.

La "Perdida" agregó que Óscar consume cristal

La también amiga de Wendy Guevara -quien actualmente participa como habitante de La casa de los famosos México, y de Paola Suárez no ahondó en detalles, pero reveló que su ex novio solía consumir la droga conocida como “cristal”, por lo que ha intentado ayudarlo en repetidas ocasiones.

“Ahora sí que yo trate de ayudarlo, salvarlo. Si él no quiso, pues, lamentablemente, yo no soy su mamá, su nana, él ya está grande. Mi mente, mi conciencia está tranquila”, sostuvo Kimberly en el video donde aparece sometiéndose a una sesión de maquillaje.

“Últimamente ha estado consumiendo cristal, yo lo noto raro, es una adicción muy fea eso... lo quiero mucho porque viví con él mucho tiempo, convivió con mi familia y todo. Voy a dejar que agarre aire, cuando se le baje el avión, cuando esté en sus cinco sentidos y hablar”, remató.

Con estas imágenes Óscar dio a conocer la ruptura (Foto: Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

Tras las contundentes declaraciones de Kimberly, Óscar realizó una transmisión en vivo donde negó tener una adicción a las sustancias y expresó que no le interesa lo que el público pueda llegar a pensar de él.

Dijo que pronto hablará más del tema en su canal de YouTube, donde ahondará en las razones por las que terminó su romance con la popular influencer.