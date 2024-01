Esposo de Kimberly Irene confirma ruptura tras pelea en un VIDEO viral: “me devolvió el anillo”

Kimberly Irene de Las Perdidas y su esposo, Óscar Barajas, tuvieron un episodio de violencia doméstica en Mérida, Yucatán, la madrugada del 7 de enero.

A unos días de su boda religiosa en León, Guanajuato, la influencer Kimberly Irene de Las Perdidas y su esposo, Óscar Barajas, tuvieron un episodio de violencia doméstica en Mérida, Yucatán, que ha significado su ruptura, de acuerdo con lo dicho por Barajas en una reciente transmisión que hizo en sus redes sociales y que fue replicada en X, antes Twitter.

La pareja arribó a Mérida el 6 de enero para asistir a un evento que reunió a influencer y celebridades de la televisión como Wendy Guevara, Kunno, Aracely Ordaz Campos ‘Gomita’ y Vanessa Claudio. De vuelta en su hotel la madrugada del domingo, Kimberly Irene hizo una transmisión en vivo donde acusó a su esposo de violentarla.

Durante el live, la creadora de contenido aseguró que Óscar Barajas consumió drogas durante la fiesta y que, a su regreso al hotel, se puso violento con ella. Explicó que decidió grabar la complicada situación en redes sociales por “seguridad”, debido a que su esposo intentó impedir que se comunicara con los recepcionistas y le quitó sus tarjetas de crédito.

Usuarios de TikTok que siguieron en live, grabaron diversas partes de la transmisión y las compartieron en la plataforma y en X, donde el incidente se volvió viral durante la mañana del domingo.

Kimberly La Más Preciosa hizo un live para exhibir a su esposo, Óscar Barajas, a quien acusó de violentarla tras asistir juntos a una fiesta en Mérida.

En uno de los videos, Kimberly La Más Preciosa abre la puerta de la habitación para permitir el ingreso de un empleado del hotel, quien les informa que una patrulla arribó para atender una denuncia de violencia doméstica. En la transmisión, se escucha a Óscar Barajas indicarle al empleado que no es necesario que la policía se involucre, ya que él dejará el sitio.

La transmisión en vivo concluye con Kimberly explicándole a sus fans que temió por su vida y que no le importan las críticas que pudiera recibir por exponer públicamente su discusión: “Gracias por estar conmigo. A mí me vale que se haga público esto a que digan ‘matan a la Kimberly y nadie supo por qué’”, dijo. Aunque dejó la abierta la posibilidad de perdonar a su esposo si este inicia un tratamiento de rehabilitación para superar su dependencia a las drogas, en una publicación posterior, Óscar Barajas informó que la influencer puso fin a su matrimonio.

Óscar Barajas hizo un live luego de un episodio de violencia entre él y su esposa, la influencer Kimberly Irene. Barajas dio su versión y confirmó su ruptura. Crédito: @baldozambrano01, X

Óscar Barajas da su versión sobre pelea con Kimberly Irene

Óscar Barajas recurrió a sus redes sociales para dar su versión del incidente difundido en TikTok por Kimberly Irene. Poco coherente, luego de retirarse del hotel donde se hospedaba, explica que se quedará a dormir en la calle y que su pelea, no es la primera que se en su matrimonio: “Amigos, realmente no es la primera vez (que pelean)... No pasó nada, y pues miren, Kimberly me devolvió el anillo, aquí está. Pero no pasó nada amigos”.

Durante su transmisión, Óscar no se pronuncia a los señalamientos hechos por Kimberly, quien lo acusó de haber consumido drogas durante la fiesta a la que asistieron juntos. Lo que sí menciona es su deseo de no separarse, aunque admite que es complicado:

“Yo no quiero, porque yo la amo, pero ya, es algo que yo no espero de nadie. Mucha gente me lo dijo, pero a veces uno es tonto y es el corazón el que manda, amigos”.

Horas antes de la transmisión en vivo de su pelea, Kimberly Irene compartió una fotografía previo a la fiesta al lado de Óscar. Crédito: @kimberly_lamaspreciosa, IG.

En julio de 2023, la pareja acaparó los titulares por un incidente parecido. Luego de que Óscar canceló sus planes de boda sin profundizar en las causas, Kimberly Irene expuso su versión mediante un video en Instagram, donde afirmó que la razón fue los conflictos que generó en la relación las adiciones de su prometido. Pese a su acusación, la pareja retomó sus planes y en diciembre de 2023 se casaron por la vía civil y tuvieron una ceremonia que fue oficiada por un sacerdote de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), organización que se ramifica de la tradición católica, pero tiene más apertura con temas LGBT+.