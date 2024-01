Cómo entrar a trabajar al gobierno de la CDMX y dónde aplicar

El empleo presentó un incremento de poco más de 2 millones anuales, de acuerdo con el INEGI (CUARTOSCURO)

Más de 5.8 millones de personas trabajan en el sector gubernamental en México, oportunidades laborales que se destacan por ofrecer estabilidades y seguridad social. A pesar de las creencias y mitos sobre las plazas en el gobierno, lo cierto es que existen grandes ventajas, en ciertos puestos, para las y los empleados, no obstante, conseguir una de ellas no es una tarea sencilla.

Las convocatorias para entrar en algún puesto gubernamental se publican en el portal del Servicio Profesional de Carrera (SPC), unificando las ofertas de la Administración Pública Federal y ofreciendo un sistema centralizado para la postulación y seguimiento de los candidatos.

El primer paso es registrarse en el portal del SPC, ingresando datos personales, contacto, RFC y CURP, siendo necesaria una actualización semestral. Posteriormente, se puede capturar el currículum vitae (CV), especificar nivel de estudios y experiencia, y adjuntar documentos digitalizados relevantes como identificación y títulos académicos.

Para buscar vacantes se utilizan filtros de área de experiencia, escolaridad, dependencia y rango de sueldo, lo cual permite acceder a convocatorias ajustadas al perfil y necesidades del solicitante. En caso de ser seleccionado, el usuario recibirá un folio para hacer seguimiento.

Igualmente, la plataforma brinda la posibilidad de examinar todos los puestos disponibles en cada dependencia, facilitando a los interesados conocer el perfil requerido en diversas áreas como Educación Pública, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Economía.

Esto es útil para planificar futuras aplicaciones, aun cuando algunas posiciones no estén momentáneamente en concurso. Las ventajas de laborar en el gobierno incluyen salarios competitivos, pagos periódicos, prestaciones de ley, y acceso al ISSSTE para servicios de seguridad social, además de beneficios adicionales en ciertas dependencias. No obstante, existe la contraparte de salarios fijos, limitadas oportunidades de desarrollo profesional y la realización de tareas rutinarias en algunos casos.

(ISSSTE - Gobierno de México)

Cuáles son los requisitos para buscar empleo en el Gobierno

Para optar a un puesto gubernamental, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos como la ciudadanía mexicana o permiso de residencia, no tener antecedentes penales, demostrar aptitud para el sector público, no ser ministro de culto religioso y no poseer impedimentos legales para trabajar en la administración. Además, el proceso de reclutamiento prohíbe cualquier discriminación por edad, etnia, género, religión u orientación sexual, garantizando así un acceso equitativo a las vacantes.

Vacantes de empleo en CDMX con ayuda del Gobierno

El gobierno de la Ciudad de México en conjunto con diversas instituciones cuenta con distintas vacantes para trabajar en alguna en sus 16 alcaldías, con el fin de fomentar el empleo entre los capitalinos. Estos puestos son distribuidos en distintos sectores para que la mayoría de las personas con diferente grado de estudios tengan la oportunidad de aplicar a un espacio.

Periódicamente, las autoridades administrativas de la CDMX anuncian en el Periódico Ofertas de Empleo las vacantes que emite cada entidad; es una publicación gratuita del Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México (SNE CDMX), que ofrece información detallada y vigente sobre oportunidades de trabajo con el propósito de apoyar la búsqueda de empleo.

(Foto: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México)

En la edición de la última quincena de diciembre se publicaron 3 mil 330 vacantes, no obstante, esta la lista actualizada para el 2024 se renovará hasta el15 de enero. Se publicará esta lista en la página oficial o en redes sociales.