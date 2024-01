Mujer queda encerrada en tienda departamental VIDEO

Portada Atrapada tienda Liverpool (Captura)

En un giro inesperado para dar la bienvenida al año nuevo, un curioso incidente se convirtió en el centro de las risas y la atención en las redes sociales.

El 31 de diciembre, una mujer se encontró en una situación peculiar al quedar atrapada dentro de una sucursal de Liverpool.

El evento, capturado en un video compartido en TikTok por el usuario Mauricio Sánchez, mostró a la mujer solicitando ayuda para salir del establecimiento, aparentemente sola y sin medios evidentes para liberarse por sí misma.

El video, acompañado por la frase “¿Dónde pasarás el Año Nuevo? Encerrada…”, generó una oleada de comentarios ingeniosos y sarcásticos por parte de los internautas, quienes encontraron un toque de humor en la situación.

La incógnita sobre la ubicación precisa de la tienda en cuestión persistió, aunque era evidente que formaba parte de una plaza comercial.

“Atrapada, ayuda”

Graban el momento en que una mujer se quedó encerrada en una tienda de Liverpool Crédito: (@ mau.sanchez09/TikTok)

Las respuestas creativas y humorísticas no tardaron en aparecer en las plataformas sociales. Comentarios como, “La puedes sacar a meses sin intereses y empezar a pagar en marzo”, “y para colmo no abrió hasta el 2 de enero”, o “cuando empeñas a la mamá, para pagar las deudas”, resaltaron el ingenio y la creatividad de los usuarios.

Algunos incluso sugirieron esperar hasta una venta nocturna para obtener un descuento, o recibir un monedero electrónico como compensación por la incomodidad experimentada.

Aunque otro señalaron, “yo no entiendo cómo es que se quedan encerrados si después de que cierran los vendedores todavía hacen cortes de caja”, “Yo, me quedé encerrada en Palacio de Hierro. Tuve que gritar que me abrieran y un policía me auxilió. No está padre porque da angustia”, se lee.

Sin embargo, a pesar del entretenimiento generado por el video, faltaron detalles sobre cómo se resolvió la situación. No se ofrecieron actualizaciones sobre si la mujer logró salir antes de que terminara la celebración de Año Nuevo o si se encontró una solución para liberarla de la tienda. La intriga persistió, dejando a los espectadores con la incertidumbre de cómo concluyó este particular suceso.

A pesar de la falta de información adicional, esta anécdota peculiar añadió un toque inusual y cómico a la transición al año 2024 para aquellos que siguieron la historia en las redes sociales. Sirvió como un recordatorio ligero y humorístico de que incluso en momentos inesperados, la creatividad y el ingenio pueden surgir para transformar situaciones desconcertantes en momentos para compartir risas y generar conexión en la comunidad virtual.

La viralidad del video ilustra cómo las plataformas digitales se convierten en espacios de encuentro y diversión, donde situaciones cotidianas, por más inusuales que parezcan, pueden teñirse con el pincel del humor colectivo, creando así un vínculo entre desconocidos que comparten un instante de entretenimiento en medio de la cotidianidad.