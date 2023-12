Chicharito Hernández se burla de sí mismo por su gol con la cara en el Manchester United: “Estuvo de la ver..” | VIDEO

Aquel gol le dio el triunfo a los Red Devils sobre el Chelsea. (EFE)

Han pasado 13 largos años desde que Javier Hernández, mejor conocido como el Chicharito metió su primer gol en una competencia oficial con el Manchester United, equipo con el cual ganó 2 Premier League y 3 Community Shield.

A través de un live de Twitch con sus fans, el máximo goleador de la Selección Mexicana reaccionó a su primer gol con los red devils ante el Chelsea en aquel lejano 8 de agosto de 2010, el cual fue con la cara.

Con una risa que le caracteriza, el Chicharito reconoció que su gol “estuvo de la ver…” para ganar la Community Shield del 2010.

“Yo estoy esperando que el centro sea por arriba, me doy cuenta que el centro es por abajo y como por atrás... pero yo ya no puedo frenarme. No es excusa, es un put... gol de la ver....”, comentó.

Explica por qué no pudo rematar de forma correcta

Asimismo, el exjugador de los Ángeles Galaxy explicó a sus fans por qué no pudo rematar de forma correcta aquel centro que metió graciosamente con la cara y que a la fecha sigue siendo viral en redes sociales.

“Miren, yo ya no me puedo frenar, me quedó atrás el pase. Me quedó atrás. Lo intuí mal, me quedó atrás a lo que yo pensé que había intuido”, destacó.

“Lo que yo hago mal es querer pegarle como muy duro, yo nada más tenía que tocarla, el problema es que no vi al portero, entonces la quise reventar”, agregó.

El delantero mexicano aseguró que el tanto con su cara estuvo de la ver%& pues no le pegó como debía. Crédito: Twitch Chicharito Hernández

Chicharito se encuentra sin equipo

Chicharito tendrá su propio equipo y buscará que Olimpo United logre la gloria deportiva. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Hasta el momento, Javier Hernández continúa sin equipo profesionalmente tras deslindarse de Los Angeles Galaxy de la MLS, por lo que suena fuertemente para volver a México y fichar con las Chivas.

Por lo mientras, el delantero mexicano, quien se encuentra recuperándose de una fuerte lesión, fungirá como presidente del Olimpo United de la Kings Leagues Americas.