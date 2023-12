Maryfer Centeno analiza a Natalia Améstica, asesina confesa del rapero Canserbero

La versión que asegura que Canserbero se suicidó ha sido descartada. Ex mánager confiesa que lo asesinó - crédito Montaje Infobae

Fue a principios del año 2015 cuando la comunidad de fans del rap en español se enfrentó a una dura noticia: Tirone González, conocido como Canserbero, uno de los exponentes latinoamericanos más importantes del género, había muerto.

Te puede interesar: Muerte de Canserbero: Natalia Améstica confesó el asesinato del rapero venezolano

La versión oficial de aquel entonces aseguraba que el venezolano había terminado con la vida del músico Carlos Molnar para luego suicidarse arrojándose de un décimo piso. La testigo del supuesto hecho era Natalia Améstica, ex mánager del rapero y pareja sentimental del músico.

Hoy, casi nueve años después del suceso, salió a la luz un video grabado el pasado 19 de diciembre donde aparece Améstica confesando ser responsable del crimen: drogó a ambos hombres para asesinarlos de varias puñaladas, para después, con ayuda de su hermano Guillermo, manipular la escena y así construir la versión que por años fue la oficial.

Te puede interesar: Canserbero asesinado: La macabra confesión de su exmánager y la terrible forma como acabó con la vida del rapero venezolano

Ante esta situación, Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal que ha analizado a famosos, políticos y celebridades, dio su opinión con respecto al video de la confesión de Natalia Améstica publicado por la Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela.

¿Qué dijo Maryfer Centeno del caso Canserbero?

La especialista en lenguaje corporal tiene algo que decir sobre el caso del rapero Crédito: Tiktok/maryfercentenom

Con dos videos que subió a su cuenta de TikTok, la experta en lenguaje corporal analizó a Natalia Améstica, poniendo particular atención a su lenguaje corporal para así dar algunas conclusiones con respecto a lo que pasaba por su mente durante la confesión del crimen.

Te puede interesar: Canserbero y su amor mutuo con Perú: su última gira, entrevista y colaboración con Rapper School

Maryfer Centeno aseguró que “hay muchos secretos” y que “nos están ocultando muchas cosas” sobre el asesinato del rapero venezolano, y levantó la controversia al decir que, por sus conocimientos en lenguaje corporal, los gestos de Améstica no concuerdan con los de una persona que ha cometido un crimen derivado de un ataque de ira.

“Generalmente este tipo de personas se regocijan por lo que hacen y este es un caso que es todo lo contrario”, aseguró Centeno, explicando que Améstica no luce como alguien que ha concretado una venganza de la cual sentirse orgullosa.

Maryfer Centeno es experta en lenguaje corporal y suele analizar a celebridades y figuras públicas (Facebook: MaryFer Centeno)

Contrario a eso, la mujer, en opinión de Centeno, tiene un rostro de miedo, de preocupación e intenta calmarse utilizando sus manos. “Este es el rostro de una persona que está totalmente abatida”, dijo en uno de sus videos.

De igual forma, la grafóloga resaltó que la asesina confesa parecía hablar leyendo o recitar algunos discursos memorizados, además de que se ve como una persona que está siendo forzada a hablar, diciendo: “Parece que está siendo obligada a decir algo que no quiere”. Finalmente, dejó claro que con su análisis no quiere concluir que Améstica es inocente, sino que hay muchas cosas que todavía no salen a la luz.

¿Qué confesó Natalia Améstica?

Natalia Amestica reveló que asesinó a Canserbero y Carlos Molnar, y que con ayuda de su hermano alteraron la escena para culpar al rapero del crimen - crédito Ministerio Público Venezolano

“Se dio la oportunidad de que debían grabar unos videos en mi casa para Panamá, los niños se fueron para donde la abuela, se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué dos pastas de Alpram de 0.5. Ellos bebieron algunas tazas de té cada uno y en el momento de quedar somnolientos yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos (su pareja), vi como estaba y lo ataque directamente al cuello”, afirmó Natalia Améstica en el video que circula por las redes sociales.

Después de esto, Canserbero vio la escena pero también estaba muy drogado. Natalia acabó con su vida apuñalandolo por el costado de la espalda. Cuando ambos hombres estaban muertos, la mujer marcó a su hermano Guillermo y le contó lo sucedido.

El hombre llegó al inmueble con tres funcionarios de inteligencia, quienes acomodaron la escena para que Canserbero fuera señalado como el autor del crimen. También arrojaron al rapero por la ventana para fingir el suicidio.

“Sin saber qué hacer, desesperada, llame a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y ellos se encargaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio”, dijo.