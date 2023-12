Otro éxodo: PRI se quedó sin bancada en el Congreso de Veracruz

En el Congreso de Veracruz ya no habrá representación del PRI (X/@legisver)

Los problemas siguen en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que por segunda vez en el año se quedan sin representación en un Congreso local. Ahora ocurrió en Veracruz, donde los integrantes del grupo parlamentario anunciaron su adhesión a la Alianza Progresista, renunciando así a su militancia al tricolor.

De acuerdo a lo que se informó en una conferencia de prensa, al menos 28 diputados dejarán al partido que se fundó en 1929 para unirse al nuevo grupo que formaron los expriistas como Eruviel Ávila, Alejandro Murat o Adrián Ruvalcaba; sin embargo, éstos serán acompañados por casi 800 militantes más, por lo que se podría hablar de un éxodo.

El mensaje lo dio a conocer la que era la coordinadora de la bancada, la legisladora Anilú Ingram Vallines, y por primera vez en la historia el instituto político “heredero de la Revolución Mexicana” se quedará sin representación en el Congreso de una de las entidades que por años fue un bastión.

Además, dieron a conocer que apoyarán el trabajo de la precandidata la Presidencia de la República de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Anilú Ingram renunció al PRI y criticó a Alito Moreno (X/@brendaruiza)

Sobre sus intenciones personales del porqué irse, Ingram Vallines expresó que ella no quiere seguir en un partido que sea comandado por Alejandro Alito Moreno Cárdenas, por lo que su salida se debe de entender como un acto de congruencia y amor a la entidad del sureste del país.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de Alito yo no me quedo. En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy solo sirve a los intereses más oscuros, los caprichos de un hombre sin escrúpulos, los acuerdos debajo de la mesa y el hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común”, expresó el miércoles 20 de diciembre.

Como se mencionó, es la segunda vez en el año que el Revolucionario Institucional vive una situación así, puesto que el pasado mes de junio renunciaron todos los integrantes del grupo parlamentario en el Congreso de Hidalgo, los cuales también se lanzaron contra la Dirigencia Nacional.

“Por primera vez en la historia, las decisiones y las acciones de la Dirigencia Nacional nos obligan a repensar nuestra pertenencia al partido y a tomar acciones contundentes para expresar al partido y a tomar acciones contundentes para expresar nuestro rechazo al rumbo que ha tomado el PRI desde hace cuatro años”, expresó Julio Manuel Valera Piedras, exdirigente estatal del tricolor.

En medio del éxodo, PRI publicó convocatoria para candidato a gobernador de Veracruz

PRI publicó su convocatoria para candidato a la gubernatura (X/@PRIVeracruz_)

En medio de la polémica, la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional publicó la Convocatoria para la Selección y Postulación del Candidato a Gobernador de Veracruz, la cual estará vigente para el proceso electoral del próximo año.

El documento fue publicado por el presidente local y el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Adolfo Ramírez Arana y Luis Guillermo Franco Robles, respectivamente. En éste se explicó que las personas interesadas deberán de registrarse el próximo sábado 30 de diciembre en las oficinas locales.

Con base en la información que se ha hecho pública, se estima que el candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD será José Yunes Zorrilla, actual diputado federal, debido a que durante las primeras horas del día el senador Julen Rementería del Puerto anunció que se bajaba de la contienda y apoyaría al priista, el cual competirá contra la extitular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.