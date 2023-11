José Yunes resulta elegido como precandidato a la gubernatura de Veracruz por el PRI

Yunes fue elegido como precandidato a la gubernatura de Veracruz por el PRI. (X @alitomorenoc)

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que el diputado federal José Yunes Zorrilla sería el aspirante a la gubernatura de Veracruz por el partido tricolor.

En un mensaje escrito en redes el pasado viernes, Moreno Cárdenas dijo que luego de un amplio diálogo, se determinó que José Yunes fuera quien encabezara, por parte del PRI, los trabajos de coalición “Fuerza y corazón por Veracruz”.

“Después de un diálogo amplio, una reflexión profunda y ponderar toda la información y valoraciones a nuestro alcance, se ha determinado en unidad que sea @Pepe_Yunes quien encabece, por parte del Partido Revolucionario Institucional, los trabajos de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, posteó el dirigente nacional del PRI.

Además, compartió un comunicado en el que se señaló que “el acuerdo al que se suman destacadas compañeras y compañeros del partido en la entidad, como Héctor Yunes Landa, Lorena Piñón Rivera, Cirilo Vásquez Parissi, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Adolfo Ramírez Arana, se enmarca en los esfuerzos del PRI para fortalecer la inclusión del bloque opositor e impulsar el perfil más competitivo en la contienda”.

(X @alitomorenoc)

Por su parte, José Yunes compartió un video en su cuenta de la red social X, en donde señaló que se había terminado una primera etapa y había aceptado, “con responsabilidad y alegría”, haber sido seleccionado para encabezar al PRI, partido en el que milita, la construcción de un frente amplio donde la ciudadanía, el PAN y el PRD “sumemos voluntades para que Veracruz recupere su grandeza”.

En el video señaló que iba saliendo de una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional, y que se había logrado la postulación.

“Habrá que esperar cuál es la decisión y la determinación del resto de los partidos que integran este frente, estaremos muy atentos a lo que disponga el Partido Acción Nacional en el estado, a lo que disponga el Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, y estaremos también muy atentos a generar las condidiones para que los ciudadanos organizados, la sociedad civil, puedan integrar el frente amplio con métodos transparentes que nos permitan en el 2024 repetir lo que ya hicimos en el 2021, ganarle a Morena”, señala en el video.

Agradeció “la categoría y la generosidad” de Héctor Yunes Landa, “liderazgo y trabajo político reconocido por todos en el estado de Veracruz, y con quien de su mano, seguramente, estaremos generando una enorme convocatoria en la entidad”, concluyó.

La noticia se compartió por medio de redes sociales. (X @alitomorenoc)

Diputada Anilu Ingram acusa que selección de candidato fue una farsa

Por su parte, la diputada local de Veracruz, Anilu Ingram, también del PRI, quien era aspirante a la gubernatura, dijo, por medio de un video en redes, que había acudido a la Ciudad de México con la finalidad de dar continuidad en el proceso de selección de candidata o candidato a gobernador del Frente Amplio por México (FAM) en Veracruz.

Dijo que estando en la capital y después de meditarlo todos los días y consultarlo con amigos y amigas correlegionarios y con personas que representan organizaciones de la sociedad civil, había tomado la decisión de no participar en esa mesa, donde se repartirían la candidatura a gobernador y las posiciones plurinominales del PRI.

“Estoy segura que no debo entrar porque es un procedimiento cerrado, en lo oscurito, que no toma en cuenta las voces de los partidos coaligados, y lo que es peor, no contempla a la sociedad civil organizada”, aseguró.

Señaló que decidió no estar para no formar parte de “una farsa de decisión tomada y avalarla solo por mi propia conveniencia, son momentos de congruencia con la sociedad, y entender los nuevos tiempos de México y Veracruz”.

(@AniluIngram)

Dijo que le preocupaba lo que estaban haciendo, pero estaba segura de que miles de ciudadanos pensaban como ella. “Hasta aquí mi participación en la nominación de la candidatura del PRI y el FAM por Veracruz, lamento mucho que Alejandro Moreno haya ensuciado un proceso histórico para Veracruz, y le deseo el mayor de los éxitos a quien resulte elegido”, concluyó.