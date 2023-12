Cuál es el estado de México donde se registran más transferencias no reconocidas

Conoce cuál es el estado en el que más transferencias no reconocidas se efectuaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer sobre la presencia de transferencias no reconocidas en México, en donde compartió cuál ha sido la entidad que más reclamaciones ha hecho en relación a este tipo de fraude.

Te puede interesar: Dan 15 años de prisión a ‘El Chiquilín’, exdirector de la policía en Chihuahua, relacionado con la masacre de la familia LeBarón

La Condusef realizó un registro sobre la evolución de las reclamaciones en cuestiones bancarias en los estados de la república mexicana en el periodo correspondiente de enero a noviembre de 2023.

Condusef compartió información sobre el estado que más reclamos efectuó durante 2023 en materia bancaría (Freepik)

¿Cuál es el estado que más transferencias no reconocidas ha registrado?

De acuerdo con datos de la Condusef, la entidad en la que los usuarios se han quejado más sobre un mayor número de transferencias no reconocidas ha sido Sonora.

Te puede interesar: Guardia Nacional rescató más de 400 migrantes en carreteras y en el aeropuerto de Hermosillo

Durante los 11 meses en los que se realizó la evaluación, la dependencia registró 5 mil 375 reclamaciones en dicha entidad, y de los productos financieros que más reclamos recibieron fueron la tarjeta de débito, de crédito y el Reporte de crédito especial, que en un conjunto representaron un total de 45.1 por ciento del total de las reclamaciones que se registraron.

Además, la principal causa por la que se realizaron dichos reclamos fue por transferencias electrónicas no reconocidas, las cuales representaron el 12.9 por ciento del total, seguida de la inconformidad con la emisión de reporte de crédito especial con un 10.8 por ciento.

Te puede interesar: “Pura Mala Maña”: así son los enfrentamientos del grupo vinculado al Cártel de Sinaloa que trafica fentanilo

Las más de 5 mil reclamaciones que se efectuaron, provinieron de usuarios pertenecientes a 48 municipios de la entidad; sin embargo, el municipio que tuvo un mayor índice de este tipo de problemas bancarios fue Hermosillo, que concentró el 66.9 por ciento del total de todas las reclamaciones efectuadas.

Por otra parte, las entidades bancarias que más reclamaciones tuvieron en la entidad fueron: Trans Unión de México (Buró de crédito), CitiBanamex, BBVA México, Banco Mercantil del Norte y Banco Azteca, las cuales llegaron a registrar en conjunto el 43.6 por ciento del total.

Varias entidades bancarías recibieron reclamaciones en Sonora (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es una transferencia no reconocida?

También conocida como transferencia no autorizada, según BBVA, es un tipo de fraude que ocurre cuando una persona que no es la propietaria de una cuenta bancaria envía dinero a otra cuenta sin el consentimiento del titular.

Se trata de un fraude bastante común cuando alguien logra obtener los datos personales o bancarios del titular de una cuenta, por ello es muy importante tener cuidado con a quienes se les comparte este tipo de información al igual que al momento de realizar algún pago con tarjeta de crédito o débito, ya que es otra manera en la que pueden robar los datos.

Es importante tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito y débito (Freepik)

¿Cómo identificar los cargos no reconocidos?

La manera más sencilla y eficaz para detectar este tipo de fraude es fundamental estar informado en todo momento sobre los movimientos de la cuenta para tener la tranquilidad de que el dinero está seguro, además de que también puede ser una buena manera de administrar de mejor manera la administración de las finanzas.

Algo que podría funcionar puede ser tener un espacio en el celular o libreta sobre la cantidad de dinero que se va gastando o retirando de la cuenta para tener la certeza de que hay faltante. Al tener en cuenta la cantidad de dinero que se tiene en la cuenta en todo momento, es posible identificar: cargos no reconocidos, cobros automáticos que no se hayan autorizado, compras en línea que no reconozcas y cargos adicionales a una compra.