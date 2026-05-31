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Sale a la luz VIDEO de Paola Márquez previo a ser hallada sin vida: “Estoy cansada de que un día esté feliz y al otro rota”

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de la influencer

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La influencer Paola Márquez aparece en un video de TikTok, grabado días antes de su fallecimiento. En el contenido, la joven se expresa en primer plano sobre sentimientos personales y la necesidad de distanciarse de algunas personas.

La muerte de la influencer potosina Paola Márquez continúa rodeada de interrogantes. Mientras la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento, en redes sociales comenzó a circular una de las últimas transmisiones que realizó la creadora de contenido, material que ha cobrado relevancia tras confirmarse su deceso.

Últimos videos de Paola Márquez salen a la luz

Paola Márquez, quien acumulaba más de 1.7 millones de seguidores en distintas plataformas digitales, fue encontrada sin vida la mañana del sábado 30 de mayo en el departamento donde residía, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes, en la capital potosina.

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De acuerdo con los primeros reportes, un familiar acudió al inmueble para visitarla y la encontró sin signos vitales. Paramédicos confirmaron el fallecimiento y, posteriormente, personal ministerial inició las diligencias correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente la causa de muerte ni han revelado resultados de estudios forenses.

Paola Márquez se toma una selfie en un ascensor con un teléfono rosado. Viste chaqueta oscura, top, pantalones y botas negras, con texto superpuesto
Paola Márquez compartió una selfie en un ascensor con un mensaje que sus fans han interpretado como una señal de ayuda, generando preocupación sobre su bienestar. (Paola Márquez: Instagram)

El video que hoy concentra la atención de sus seguidores

Tras conocerse la noticia, usuarios recuperaron una transmisión que Paola Márquez compartió semanas antes de su muerte. En ella, la influencer expresó una profunda carga emocional y habló sobre episodios de tristeza, inseguridad y desgaste personal.

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“Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota”, señaló.

En el mismo mensaje, la creadora de contenido reconoció dificultades para ocultar su estado emocional.

“Y es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo”, afirmó.

La grabación también incluye reflexiones sobre relaciones personales, miedo al abandono y decepciones afectivas. “Ahora solamente quiero estar bien conmigo misma y no depender mentalmente de nadie más”, expresó.

El material se viralizó junto con otra publicación realizada el pasado 28 de mayo en Facebook, donde escribió: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”

Hasta el momento, ninguna autoridad ha establecido una relación entre esos mensajes y las circunstancias de su fallecimiento.

Tarjeta de pésame en fondo negro. Presenta una foto de Paola Márquez, detalles florales blancos, una paloma, cruces y el logo de Huehuetlán
El H. Ayuntamiento de Huehuetlán expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Paola Márquez, enviando condolencias a su familia y seres queridos. (Facebook: H. Ayuntamiento de Huehuetlán)

Avances en el caso de Paola Márquez

La Fiscalía de San Luis Potosí continúa con la integración de la carpeta de investigación y el análisis de evidencias recabadas en el departamento donde fue localizada.

Hasta el cierre de esta edición no existe información oficial que confirme la participación de terceros ni se han dado a conocer los resultados de la necropsia.

Mientras tanto, la familia comenzó los preparativos para despedir a la influencer. Su padre, Hércules Márquez Balderas, informó que el cuerpo será trasladado a Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán, donde será velado en casa de familiares y posteriormente sepultado este domingo 31 de mayo.

Primer plano de una joven mujer de cabello rubio, mirando hacia el frente, con un anillo de compromiso visible en su dedo mientras toca sus labios
La hija de Paola Márquez aparece visiblemente afectada y muestra un anillo de compromiso, tras admitir sentirse devastada por su relación en un video anterior. (TikTok: Paola Márquez)

En una publicación previa, difundió un antiguo video de su hija, quien luce un anillo de compromiso. En el clip, Márquez admite sentirse emocionalmente devastada porque su pareja no estuvo a la altura de la relación.

La muerte de Paola Márquez ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde seguidores, amigos y creadores de contenido continúan compartiendo mensajes de despedida mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió en las horas previas a su fallecimiento.

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