De qué murió la actriz Rosita Pelayo

Rosita Pelayo fue sometida a una cirugía para extirpar su tumor, pero no lo lograron Foto: Cuartoscuro

Rosita Pelayo, reconocida estrella mexicana, falleció este 16 de diciembre del 2023 a los 64 años tras una seria complicación derivada de un cáncer de colon que padecía. Así lo informó Jorge Zamitiz, periodista y amigo de la actriz, quien escribió en sus redes sociales:

“Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres”.

Durante toda la tarde del sábado, algunas noticias falsas sobre su muerte comenzaron a circular por redes sociales e incluso algunos comunicadores y medios las retomaron por confusión. Sobre esta situación, Jorge Zamitiz escribió:

“Amigas, amigos. Están publicando noticias falsas sobre Rosita Pelayo. Ella continúa en el hospital, sí está delicada pero los médicos están trabajando con entusiasmo para que se recupere. NO CREAN NOTICAS DE IMPROVISADOS. RESPETO PARA ROSITA. En mis redes sociales con gusto les informaré todo lo que pase con su salud y aclaro, no me cuelgo de esto como unos dicen, sigo las instrucciones y deseos de Rosita”.

Lamentablemente, unas horas después, se confirmó su muerte. Rosa María Pelayo Vargas, mejor conocida como Rosita Pelayo nació el 19 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, la talentosa artista dejó un legado imborrable en la memoria de sus seguidores.

Rosita Pelayo CREDITO:CUARTOSCURO

Jorge Zamitiz informó hace unos días en el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, que Pelayo “llevaba tres semanas con la quimio y radio, todo iba bien, pero se le comenzó a complicar (...) empezó a tener un poco de sangre y decidimos traerla al hospital”. Los médicos sospechan que pueda tener una úlcera y destacaron su estado de deshidratación fuerte.

¿Quién fue Rosita Pelayo?

Hija del legendario locutor y actor Luis Manuel Pelayo, inició su carrera en 1982 con su participación en la icónica serie de televisión juvenil ¡¡Cachún cachún ra ra!! y desde entonces se destacó en numerosas telenovelas y obras de teatro. Su contribución al mundo del entretenimiento la consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas en la industria.

Con participaciones memorables en producciones como “El pecado de Oyuki” (1988), “La fea más bella” (2006), y su destacada actuación en la película “¡¡Cachún cachún ra-ra!!” (1984), Rosita Pelayo se convirtió en un referente indiscutible en la escena artística mexicana.

Además de su exitosa carrera en la actuación, la versátil artista también incursionó en el teatro, destacando en la reposición de “El diluvio que viene” en 1996, compartiendo escenario con reconocidos colegas.

Su participación en "El pecado de Oyuki" y "La fea más bella", la consagraron en el mundo de las telenovelas (Cuartoscuro)

Su legado no solo abarcó la pantalla, sino que también dejó huella en el mundo de la radio, donde presentaba el programa “Tu mundo rosita… Pelayo” junto al actor Julio Arroyo.

Rosita Pelayo, quien actualmente presentaba el monólogo “No soy lo que soñé” en el teatro Wilberto Cantón, deja a sus seguidores con un vacío imposible de llenar. La noticia de su fallecimiento ha conmovido a sus colegas, amigos y admiradores, quienes la recuerdan como una mujer llena de carisma y talento.