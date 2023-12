Uriel Carmona responde al posible desafuero aprobad en la Cámara de Diputados

(Foto: especial)

El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se pronunció ante la posibilidad de desafuero, luego de que este martes 12 de diciembre avanzara en la Cámara de Diputados su caso a través de la Comisión Instructora.

En entrevista a medios, el fiscal de la entidad destacó que ha seguido el avance en medios de comunicación sobre su proceso en el Poder Legislativo, el cual indicó que se le notificará en los próximos días. Resaltó que será el Congreso de su estado quien dictamine la última palabra sobre sus acusaciones.

El morelense aseguró que se encuentra tranquilo con respecto a su proceso, pues destacó que está situación ha sido resultado de un tema político que no cuenta con las pruebas necesarias para perseguir algún delito en su contra.

“Tengo conocimiento que ya se resolvió el dictamen y que van adelante con el proceso de desafuero en mi contra. Estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito; esa resolución final le compromete a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de mi estado que enóloga o no lo determine en Congreso de Diputados”, indicó.

(Foto: X/@azucenau)

El fiscal puntualizó que una vez que se le haga llegar la notificación, tendrá que comparecer en San Lázaro, en donde expondrá sus razones y la versión de los hechos de la que se le acusa con respecto a los requisitos de su cargo y más.

“Estoy tranquilo, estamos trabajando, ahorita acabamos de recibir una certificación internacional por parte de la embajada de Estados Unidos a nuestros servicios periciales”, destacó.

Uriel Carmona insistió que no hay delito que perseguir, por lo que confió en “que la razón impere”. Resaltó que constitucionalmente existe la posibilidad de dar un giro a las acusaciones en su contra.

San Lázaro avanza en contra del fiscal de Morelos

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio luz verde para seguir con el dictamen que permite el desafuero de Uriel Carmona, quien hace aproximadamente tres meses habría salido de la prisión de máxima seguridad del Altiplano.

(Foto: Fiscalía de Morelos)

Con tres votos a favor y una abstención, el dictamen en contra del fiscal pasó en el Poder Legislativo para poder ser juzgado por delitos al ejercicio ilícito del servicio público. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como Humberto Pérez Bernabé y Leonel Godoy, así como el priista, Rubén Moreira, se pronunciaron a favor del caso de Uriel Carmona.

“(Existen) elementos suficientes para aprobar el dictamen contra el funcionario y retirarle el fuero”, dijo Pérez Bernabé.