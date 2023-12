Por qué es tan dañina la sopa Maruchan; nutriólogo alerta sobre sus efectos en la salud

La sopa Maruchan cuenta con saborizantes artificiales (Maruchan)

Se acerca el fin de año y con él llegarán los propósitos que muchas personas se proponen a cumplir durante el año que entra. Entre deseos de superación, estudio, aprender un idioma nuevo, leer más libros, procurar a los familiares y amigos, viajar más, por supuesto el de bajar de peso y llevar una alimentación balanceada son propósitos que no faltan en las listas de Año Nuevo.

El ritmo de vida de muchas personas muchas veces no les deja tiempo de procurarse una alimentación saludable preparada con ingredientes que aporten propiedades nutricionales a su organismo, por lo que tienen que recurrir a opciones más “prácticas”, pero de nulo o poco valor nutrimental.

Y es que una manera sencilla de “matar el hambre” cuando se cuenta con poco tiempo es con las sopas instantáneas que se encuentran disponibles en los supermercados y tiendas de abarrotes, por lo que el acceso a ellas es muy fácil.

La marca de sopa instantánea más conocida por los consumidores mexicanos y que se prepara en tan sólo tres minutos, es la “Maruchan”; sin embargo y pese a su extendida popularidad, esta sopa no es una opción saludable para el organismo.

El consumo de este producto es ofertado en eventos masivos, como partidos de futbol y conciertos (Facebook: La Panza es primero)

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ya ha alertado a la población sobre el consumo de este producto, cuya peligrosidad para la salud no reside precisamente en los fideos que contiene sino en los ingredientes con que es industrializada.

Y es que además de sus componentes nocivos, el envase de unicel donde es empaquetada la popular sopa podría representar un daño a la salud si se calienta en el horno de microondas, sin contar las afectaciones al medio ambiente, ya que dicho material tarda muchos años en degradarse.

Ahora, el nutriólogo e influencer Alex Cifuentes, quien es “Fitness Trainer” y “Coach”, retomó el tema y compartió con sus casi tres millones de seguidores las características dañinas de la sopa Maruchan.

Desde presión alta hasta taquicardias, los síntomas por el consumo excesivo de Maruchan fueron dados a conocer (Foto: Cuartoscuro)

“¿Por qué la sopa Maruchan es mala?”, escribió el especialista en un reciente post.

“La Maruchan provoca taquicardias y presión alta por su alto contenido de sal. Sus aditivos intervienen en la parte del cerebro que ayuda a regular la saciedad, lo que hace que la persona siga teniendo apetito a pesar de haber comido, lo que contribuye a la obesidad y al incremento de consumo de toxinas”, añadió.

“Su exceso puede producir síntomas como: dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, sensación de presión en la cara, adormecimiento de la boca, dificultades para respirar, sudoración, dolor de pecho y debilidad”, redactó en la publicación que hasta el momento cuenta con casi 9 mil Me gusta.

El nutriólogo enumeró los efectos nocivos de la sopa instantánea (Recorte)

“Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo. Están envasadas en recipientes de unicel y que al calentarse en el microondas se liberan compuestos que se combinan con los alimentos y son nocivos para la salud”, finalizó el especialista quien escribió en la publicación: “¿Te sigue gustando la Maruchan?”

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los químicos que expide el unicel al calentarse son dioxinas con elevado potencial tóxico y su exposición a ellas puede provocar lesiones cutáneas como acné clórico, manchas oscuras, en grados extremos un cáncer de piel y hasta alteraciones de la función hepática.