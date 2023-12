Omar Chaparro pensó en quitarse la vida tras crisis matrimonial

El actor confesó haber atravesado una fuerte crisis matrimonial : (Ig: @omarchaparro)

Omar Chaparro tiene una sólida relación con Lucía Ruiz, su actual esposa. Sin embargo, recientemente confesaron en el podcast Rincón de lo errores que su relación no se ha salvado de las típicas problemáticas que suelen cruzar las parejas sentimentales.

Te puede interesar: Los 10 podcast de Apple en México para engancharse este día

Y es que el conductor de Quién es la máscara, junto a su esposa, se sinceraron sobre las problemáticas que han tenido que pasar como pareja. Es bien sabido que, vivir en matrimonio conlleva muchos altibajos, y, por supuesto, el famoso comediante no se salvó de estas situaciones.

La pareja confesó que uno de los problemas en su relación fue suponer lo que el otro sentía y que esto, a la larga, les trajo problemas graves. “Entendimos que cada quien tiene su propia película, fueron precisamente esos momentos de confrontación y resistencia, de dolor, que nos herimos, el poder vernos a los ojos y decir ‘cuéntame tu película’”, contó Omar Chaparro.

(Instagram/@omarchaparro)

Estos choques entre pareja los llevaron al límite e incluso los hizo pensar en la separación definitiva. “Tuvimos el valor de enseñar lo peor de nosotros, verlo, acomodarlo y lidiar con eso”, dijo el comediante.

Te puede interesar: Detienen a mujer implicada en robo de medio millón de pesos a Consuelo Duval

El famoso actor también confesó que esta crisis matrimonial se agravó durante el encierro de la pandemia y que incluso pensó en quitarse la vida si su matrimonio se terminaba de una vez por todas:

“Nuestro matrimonio dio un giro desde el año 2021, estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no solo como pareja, sino como seres humanos. Nos agarramos la mano y fue más grande el amor que todo. Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: ‘Se acabó', pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: ‘No sé por lo que están pasando, pero su amor va a poder con eso y más’”.

(Instagram/@omarchaparro)

Lucía también confesó que le fue muy complicado entenderlo, pero que al final, decidió darle la oportunidad no sólo a Omar Chaparro sino a la pareja que formaban. Actualmente, han superado todas las pruebas y están más felices que nunca.

Te puede interesar: Cuánto cuesta la impresionante colección de autos de Carin León

Durante una plática, Lucía, la esposa de Omar Chaparro, se sinceró con su pareja y le dijo: “¿Quisieras conocer qué hay después de esto?, ¿Te atreves a conocer qué hay después?” Y Omar me dijo: ‘Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después’”.