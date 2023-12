Le extirpan tumor cerebral a Paulina Mercado; este es el estado de salud de la conductora de ‘Sale el Sol’

La mañana del 11 de diciembre, Paulina Mercado se sometió a una cirugía para que le fuera extirpado un tumor cerebral que le fue detectado en 2022. (IG @paulinamercado007).

La conductora Paulina Mercado salió de una larga y delicada cirugía a la que se sometió para que le fuera extirpado un tumor cerebral que le fue detectado en 2022. El anuncio fue dado a conocer durante el programa.

Paulina Mercado fue reportada como estable tras dicha intervención, pues todo salió bien en la cirugía. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, por protocolo de seguridad la conductora va a estar dos días en terapia intensiva. Esta información fue dada a conocer al inicio del programa vespertino De primera mano. La conductora fue operada en el hospital Ángeles de la Ciudad de México.

Por el momento, Juan Soler no ha publicado nada sobre la operación que atravesó su pareja, pero los conductores del programa comentaron que probablemente Paulina Mercado estaría en coma durante algunas horas para la recuperación de la cirugía, no porque este estado fuera el resultado de una afectación.

Cuando se hace una intervención en esta área del cuerpo, se suele poner a la persona en coma para su recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas antes, durante el segmento Pájaros en el Alambre, la periodista Ana María Alvarado explicó que Mercado permanecería hospitalizada como parte del procedimiento. La medida fue tomada previamente por los médicos, por lo que pidió al público no hacer caso a especulaciones en caso de que “alguna fuente” dentro del hospital reportara que la estancia se debía a un posible riesgo postoperatorio.

La noche del 10 de diciembre, Juan Soler, pareja de la conductora, compartió un video en sus historias de Instagram momentos antes de ingresar al hospital. En la storie, aunque se ve cierto nerviosismo en ella, Mercado da un mensaje positivo a sus seguidores, a quienes les agradece por las muestras de cariño que recibió luego de dar a conocer su situación: “Estamos muy tranquilos y muy contentos por todos sus mensajes y buena vibra”.

Paulina Mercado, presentadora de 'Sale el Sol', habló del tumor que le fue diagnosticado y aclaró cuál es su estado de salud. Crédito: Instagram: @paulinamercado007

A mediados de noviembre, durante un episodio del canal de YouTube que tiene con Juan Soler, Paulina Mercado reveló que tenía un tumor cerebral y que estaba en tratamiento desde 2022.

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar próximamente. Sí, me da miedo, porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”.

En la misma entrevista, Mercado destacó el apoyo que ha recibido de parte de Juan Soler. Su diagnóstico se dio luego de que empezarán una relación sentimental, la cual continuó pese a que no era un paquete fácil de sobrellevar.

“Desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso. Yo que juego a ser la mujer maravilla, a que no pasa nada, pero tú me has ayuda do a soltar: ‘me dices llora, Paulina’. Esto no ha sido una ruptura, pero en un tema así, no cualquiera jala, ¿sabes?, y tú te has portado divino”, destacó la presentadora.

Juan Soler documentará el tratamiento y avance de Paulina en el hospital. (Facebook juan Soler)

¿Quién es Paulina Mercado?

Paulina Mercado nació en la Ciudad de México en 1972 (51 años). Inició su carrera en los medios en TV Azteca, donde saltó del área de ventas a cuadro. En 2016, llegó a Imagen Televisión para sumarse al elenco original de Sale el Sol, cuya primera emisión se transmitió en 18 de octubre.

En televisión formó parte de los proyectos Ellas Arriba, Barra de Opinión, Los del 7, El debate, pensar México, La ciudad de las mujeres y Hoy te toca. En 2020, al margen de su trabajo en Sale el Sol, Mercado creó junto a Juan Soler su propio canal en YouTube, donde abordan temas relacionados en parejas y entrevistas a celebridades de la farándula mexicana.

Previo a su relación con el actor argentino, Paulina Mercado estuvo casada con Pablo Ojeda, exsecretario de Gobierno del Poder Judicial de Morelos, con quien tuvo dos hijos: Emiliano y Pedro.