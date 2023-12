Mamá se viraliza por pedir que quiten a Dani Flow y mejor pongan a Bad Bunny

Dani Flow causó controversia por el contenido de sus letras credito:cuartoscuro

Dani Flow es uno de los cantantes mexicanos más populares del momento alcanzando los primeros lugares dentro de listados de plataformas digitales importantes dentro del mundo de la música como lo puede ser Spotify o Apple Music.

Sin embargo, sus canciones no son para todo público pues dentro de los temas a tratar se encuentran situaciones sexuales explícitas o metáforas con alimentos al acto sexual. Gracias a este contenido en su música se viralizó la reacción de personas adultas ante las letras del cantante mexicano de 20 años de edad.

Las caras de sorpresa y los gestos de desaprobación abundaron, pero entre todos los casos, hubo uno que destacó por su peculiaridad y es que la mamá de una de las jóvenes que intentó hacer este trend de redes sociales pidió que quitaran a Dani Flow y mejor pusiera a Bad Bunny, cantautor que también ha desatado polémicas por el contenido de sus letras.

La reacción de la señora se hizo viral en redes sociales Crédito: TikTok: elena_bracamontes

“Te hago en ron-toron-ton-ton, el estilo chacalón, de México el reggaetón, para coger tengo un don y condón, te mando a operar el culo con el doc’... Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho, yo sé que tú quieres verme, en el show te guacho, tira, no me engancho, pero tampoco me agacho, mucho menos en el antro, si vengo con los muchachos, con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Yakult?”.

Este fue el verso al que reaccionó la señora en cuestión mientras iba manejando y de fondo se escuchaban las risas de dos jóvenes que se piensa que son sus hijas. La mamá reaccionó así:

“¿Eso es música? Ay no, por favor quita eso”, después empezaron los regaños: “¿Cómo no vas a saber a qué se refiere si tú me dijiste que me iban a poner una música bien acá”, comentó la señora.

Pero lo más destacado de todo llegó a continuación pues ella pidió que mejor pusieran a Bad Bunny en lugar de seguir escuchando las canciones de Dani Flow, que en esta ocasión se trató de Reggaeton Champagne, que interpreta al lado de la cantante mexicana Bellakath.

Reggaeton Champagne es una de las canciones más famosas de Dani Flow y Bellakath. (Bellakath)

Los usuarios de redes sociales que fueron testigo de la reacción de la mamá a las canciones de Dani Flow consideraron que habían sido versos “muy tranquilos” pues es todavía más explícito el tema Martillazo.

Esto fue lo que comentaron: “Dani Flow el terror de las mamás”, “Y eso que le pusiste los versos más tranquilos de Dani Flow”, “No dejaste ver el poema de Bellakath”, “a mis papás les encanta Dani Flow y canciones así”, “Reggaeton champagne es muy suave, ponle Martillazo o que rollito primavera”, “Dani Flow y las mamás son dos cosas que nunca se van a llevar bien”.

Dani Flow pertenece al “nuevo reggaetón mexicano”

El cantante mexicano Dani Flow, con tan sólo 20 años de edad, llegó para posicionarse como uno de los intérpretes del reggaetón más importantes del momento, dándole una mayor importancia y visibilidad al género urbano hecho en México.

El cantante mexicano es uno de los más populares actualmente. (Foto: Cortesía)

A este listado de cantantes mexicanos que se volvieron populares y famosos a nivel internacional tenemos a Bellakath, El Malilla, El bogueto e inclusive hay quienes consideran a YNG LVCAS junto a Peso Pluma, gracias a su éxito La Bebé, que se posicionó como una de las canciones más escuchadas a nivel internacional.