‘El Mayito Gordo’, el corrido que ponía a Zambada Imperial e Iván Archivaldo como líderes del Cártel de Sinaloa

'El Mayito Gordo' e Iván Archivado (Infobae)

Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como ‘El Mayito Gordo’, es el hijo del líder del Cártel de Sinaloa, ‘El MZ’, que en el año 2014 fue detenido por las autoridades mexicanas luego de un operativo de elementos del Ejército y la Secretaría de Marina en la ciudad de Culiacán.

Cinco años después, Zambada Imperial fue extraditado a Estados Unidos, donde compareció ante en la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, siendo imputado de cargos de delitos en contra de la salud y asociación delictuosa.

Misteriosamente, fue liberado el 21 de julio de 2022, de acuerdo con la página oficial del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP por sus siglas en inglés), sin que se supiera más sobre su paradero.

Mientras estaba detenido, el grupo Enigma Norteño se inspiró para la creación del narcocorrido ‘El Mayito Gordo’, en el que habla de un joven que heredaría el imperio de la droga de su padre y seguiría asociado ahora con Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

“Dicen que la historia se está repitiendo, me refiero a la historia de los viejos ‘El Mayo’ y ‘El Chapo’, compadres de grado, Iván e Ismael continúan el legado, seguiré tomando hasta la mañana, voy pa’ mi oficina y de ahí con mi nana”, se escucha al final de la melodía.

Cabe mencionar que en la actualidad hay una fractura entre la facción de ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’, por lo que hace cuatro años aún no se daban a conocer los conflictos internos de la organización.

Con la captura de ‘El Vicentillo’ en 2009 y retiro del crimen organizado al convertirse en testigo protegido, Zambada Imperial fue señalado como el heredero del cártel de su padre, junto con el primogénito de ‘El Chapo’.

Tras su liberación en Estados Unidos ya no se supo nada sobre su paradero, por lo que es posible que se haya alejado del grupo delictivo, tal y como lo hizo su hermano mayor, mientras que Iván Archivaldo sigue operando en compañía de sus dos consanguíneos Alfredo y Joaquín.

Personalidad de ‘El Mayito Gordo’

De acuerdo con el tema de Enigma Norteño, Ismael Jr., es una persona que intimida con solo ver a las personas, pero no abusa de su condición como hijo de ‘El Mayo’, aunado a que durante un periodo fungió como el “gerente”, probablemente años antes de su aprehensión.

“Con una mirada intimida a cualquiera, con pocas palabras arreglan problemas, me llamo Ismael y no soy el padrino, el padrino es mi padre y yo soy su hijo, me dicen Mayito, me dicen el gordo ‘Mayito’ Zambada, gerente del negocio... No abuso ni humillo por mi apellido, es por eso que tengo muchos amigos, pero si me atacan, mi gente le atora ‘El 20′ o ‘El 11′ con la voladora”, inició el tema.