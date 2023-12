Claudia Sheinbaum se pronuncia tras sismo de 5.7; se encontraba en Puebla

La aspirante a la presidencia de México, se encontraba en Puebla al momento del sismo Crédito: Cortesía

La tarde de este jueves 7 de diciembre se registró un sismo en el estado de Puebla con una magnitud de 5.7 grados, evento que no dejó daños materiales pero sí diversas reacciones entre las que destaca la de la aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo quien basta hacer mención, se encontraba en el estado donde fue el epicentro.

Te puede interesar: Fuerte sismo en México: preliminar 5.7 con epicentro en Puebla y percepción en CDMX

Mediante la plataforma social X, antes llamada Twitter, la exjefa de Gobierno de la Cuidad de México, envió un mensaje a toda la ciudadanía en general donde enmarcó que dirigía todo su cariño y pensamientos positivos a los que atravesaron por este evento natural.

“Envío mi cariño y pensamientos a las y los habitantes que vivieron el sismo de 5.7 con epicentro al oeste de Chiautla de Tapia, Puebla”.

La coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, hizo énfasis en que su mensaje si bien estaba dirigido a toda la ciudadanía, en especial era para los habitantes del Estado de México y la Ciudad de México donde el movimiento se sintió con más fuerza.

“Sabemos que afortunadamente, hasta el momento, no hay afectaciones, pero siempre es motivo de preocupación. Un abrazo”.

La aspirante a la presidencia se pronuncia tras el sismo en Puebla Crédito: X @Claudiashein

Sostuvo un encuentro horas antes del sismo

Cabe destacar que antes del seísmo, la aspirante a la presidencia informó mediante las redes sociales que había tenido un encuentro con integrantes de diversos medios de comunicación en Puebla, además de también haber sostenido un encuentro con militantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Tehuacán.

“Cuando se apoya al que menos tiene, cuando se comparte la prosperidad, entonces México florece”, dijo.

La aspirante a la presidencia de México, se encontraba en Puebla al momento del sismo Crédito: Cortesía

Ante un foro lleno, Claudia Sheinbaum Pardo destacó los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los que busca darles continuidad en caso de ser ella no solo la sucesora del tabasqueño, sino también la primera mujer en ocupar tal cargo.

Te puede interesar: El gobernador de Puebla llamó a AMLO para informarle detalles del sismo de 5.7

“Hoy el peso está mejor que nunca; no hay inflación, —más que la inflación internacional que hubo por la guerra en Ucrania, no por lo que se hizo en México—; hay la mayor Inversión Extranjera Directa que no había habido; la economía está creciendo; tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, nuestros socios comerciales, con todo el mundo”.

En ese sentido, la doctora Claudia Sheinbaum insistió en que en el pasado, los gobiernos anteriores a la denominada Cuarta Transformación generaron pobreza y desigualdad, además de haber hecho obras con mano de obra barata que se presumían; no obstante, ahora lo que se debe enaltecer es la riqueza del país, tanto la natural como la cultural y en especial “lo trabajadores que son los mexicanos y mexicanas”.

“Por eso queremos más democracia, más desarrollo en nuestro país y que no se nos olvide el Plan C del Presidente López Obrador, que construye democracia desde abajo”.

La aspirante a la presidencia de México, se encontraba en Puebla al momento del sismo Crédito: Cortesía

Antes de suceder el sismo de este jueves 7 de diciembre, la exmandataria capitalina llamó a los militantes de Puebla a mantenerse unidos para con ello, poder garantizar el triunfo del movimiento durante el siguiente año. Tras suceder el seísmo, la morenista emitió el mensaje de solidaridad dirigido al público en general.

Te puede interesar: ¿Sismo de 5.7 en Puebla provocó un tsunami ligero? Esto explica un especialista

“Somos un movimiento unitario, algunos se incorporaron hace tiempo, otros se fueron incorporando poco a poco, pero todos tenemos algo en común, decía Heberto Castillo: ‘a veces no importa de dónde vienes si no lo importante es estar de acuerdo a dónde vamos’. Hay un solo camino para México, ese camino se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México, no hay más”, concluyó.

Gobernador de Puebla descarta daños

En el marco del sismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que se trató de un movimiento leve y con ello, vino el pronunciamiento del gobernador de Puebla, Sergio Salomón quien también descartó daños tanto a la estructura como entre la población.