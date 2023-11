Aleks Syntek responde a invitación para cantar en el Flow Fest 2023

Hace años, el cantante arremetió contra el reggaetón, una situación que intentó "conciliar" Dani Flow en el Flow Fest (Getty Images)

El reggaetón es uno de los géneros musicales que tiene más auge actualmente, por lo que los comentarios de Aleks Syntek en contra de este tipo de música desataron una gran controversia hace un par de años.

En el marco del festival Coca Cola Flow Fest, el reggaetonero Dani Flow externó que tenía la intención de invitar a Aleks Syntek a dicho evento del género urbano para que dejara atrás las críticas.

Finalmente los organizadores del festival hicieron la petición desde su cuenta de X (antes Twitter), pero Aleks Syntek volvió a decir que no, aseguró que definitivamente su modo de pensar y su estilo de música no se ajusta al reggaetón, por lo que no acudiría nunca al Flow Fest.

Aleks Syntek sólo participaría en el Flow Fest si estuvieran recaudando dinero para Acapulco (Captura de pantalla)

Sin embargo, el cantante de Por volverte a ver externó que si se atrevería a participar en el Flow Fest con la condición de que las ganancias de dicho festival se destinaran a reconstruir el pu

erto de Acapulco tras la devastación que dejó el huracán Otis.

Esto fue lo que escribió como respuesta el cantante:

“Deberían juntar fondos para ayudar a Acapulco, solo así sería capaz de ir a semejante celebración de ese mi antitipo de filosofía social y cultural, únicamente así”

Entre comentarios, un usuario le mencionó a Aleks Syntek que si su intención era acudir a un evento de reggaetón que recaudara dinero para ayudar a Acapulco, tenía como opción acudir al Festival Trópico, el cual cambió recientemente su sede al Parque Bicentenario en la CDMX.

El Festival Trópico donará sus ganancias totales a los damnificados de Acapulco. (Captura)

“No te preocupes Alex, el perreo 100% mexicano SÍ va a ayudar. Si quieres ir, adelante”, le escribió el usuario @LoganVF a Aleks Syntek, quien si bien no rechazó la segunda invitación, tampoco dijo que sí asistiría.

El cantante se limitó a invitar a las personas a su concierto del jueves 30 de noviembre en el Pepsi Center WTC, la preventa se realizó el 26 de noviembre. “También los invito al #pepsicentermx el 30 de noviembre, este jueves lo van a disfrutar al máximo. #3decadastour”.

Aleks Syntek organiza mega concierto benéfico para Acapulco

Tras su contestación, algunos usuarios cuestionaron a Aleks Syntek sobre las ganancias de sus conciertos, pues se burlaron de que probablemente él tampoco estuviera donando dinero para la reconstrucción de Acapulco.

Al respecto, el cantante de Sexo, Pudor y Lágrimas mencionó que ya estaba ayudando a dicho puerto, pues compuso el tema del Teletón 2023 y dicha organización donará dinero a la reconstrucción de Acapulco, pero además, Syntek ya está planeando hacer un concierto benéfico.

El cantante está organizando un concierto benéfico (REUTERS/Raquel Cunha)

Así lo explicó desde su cuenta oficial de X (antes Twitter):

“Así es, compuse gratis el tema Teletón y todos los fondos serán donados a Acapulco, y estoy organizando un megaconcierto para la reconstrucción. Pronto daré detalles del #acapulconcert Súmate a esta causa”.

De igual forma, el cantante volvió a externar cuál es su opinión respecto a la música que es popular en este momento, pues para él la mayor parte de su mensaje gira en torno al sexo, el dinero y el poder.

“Gran parte de la música actual está hecha a base de fórmulas que atrapan a los usuarios de plataformas. Los algoritmos castigan la calidad y premian la viralidad. Por eso impera el mal gusto y la decadencia”

“El dinero está por encima del bien común, la cultura se esta yendo por el caño, es muy triste. La nueva generación está siendo adoctrinada con mensajes de odio, sexo, poder y dinero. Hace mucha falta un despertar espiritual” expresó.

Aleks Syntek sí cantaría corridos o reggaetón con estas condiciones

Aleks Syntek sí cantaría reguetón y corridos tumbados, siempre y cuando el mensaje fuera diferente (Fotos: Instagram/@syntekoficial/@pesopluma)

En una reciente entrevista concedida al programa Venga La Alegría, el artista mexicano habló sobre su posible incursión en estos géneros, destacando diferencias creativas con intérpretes como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H.

A pesar de reconocer la calidad de melodías y arreglos, Syntek subrayó la repetición en las letras de estas músicas y afirmó que si se uniese a la tendencia, lo haría dentro de su estilo propio, el cual denominó como “género Syntek”.