“Recuerdo cómo hablabas de la prensa y ahora eres parte”: Chicharito al Tuca Ferretti

Luego de que el Tuca Ferretti comentó que la actitud del Chicharito Hernández le parecía decepcionante tras no dar una buena crítica a la Selección Mexicana por su juego ante Honduras de la Nations Leagues 2024; el futbolista ya le respondió.

Y es que tras defender a sus excompañeros del Tricolor tras el juego ante Honduras, en donde consiguieron el pase a las semifinales de la Concacaf Nations League al ganar en penales 4 - 2, el jugador mexicano respondió al Tuca Ferretti, uno de los detractores del Tricolor.

“Querido Tuca. Qué bueno que ya no ves cómo esa persona de hace casi nueve años porque eso significa que voy creciendo mucho. Comentaste que antes era más cabeza y ahora más corazón y eso me encanta, tengo solo una via y voy a vivir con el corazón por delante.

“Aunque no opinemos igual, fíjate a lo que me refiero, que todavía puedo hablar de cosas positivas más que negativas... No es mal plan, Tuca, yo también recuerdo hace ocho años cómo te expresabas sobre la prensa y ahora eres parte ella. ¿Ves? Los cambios son bonitos, nunca digas nunca, los cambios son chingones”, expuso Chicharito.

¿Qué dijo el Tuca sobre el Chicharito?

Tras el juego de México ante Honduras, el máximo goleador de la Selección Mexicana, Chicharito Hernández, mediante su canal de Twitch, defendió a sus excompañeros diciendo: “Es que la manera de jugar… sí, es que eso es lo que pasa en nuestro país. Que no sabemos dimensionar ya aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, pero que a final de cuentas está dando resultado. ¡Hoy se ganó! ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se pueden hacer más goles? Sí. Qué chingón que podamos mejorar e identificar todo eso y tratar de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América”.

Sin embargo, dichas palabras le causaron molestia al Tuca Ferretti que se dirigió a CH14 expresando que fue decepcionante escucharle diciendo eso:

“Lo veo y no es la persona que traté, la persona que conocí, la persona que me ayudó. La verdad no sé cómo expresarme, la percepción que tengo de Javier Hernández es otra totalmente distinta a la que está hablando. La verdad para mí ese no es Javier Hernández, la verdad me decepciona por el ser humano que yo conocí de Javier Hernández, este no es el Javier Hernández. No es, lo que él diga, la verdad. Estoy decepcionado de esta declaración de él, nunca había escuchado una declaración de él tan inadecuada como está”, comentó Ferretti en Futbol Picante de ESPN.