Televisa alista regreso de “Muévete” con Maribel Guardia y Latin Lover, según Alex Kaffie

El programa permaneció al aire de 2006 a 2010 y logró buenos niveles de audiencia (Foto: Televisa)

Maribel Guardia y Latin Lover regresarán a la pantalla chica con un nuevo programa de variedades que seguirá la misma fórmula del recordado programa sabatino que condujeron hace casi una década: Muévete, famoso por su tono “popular”, sus concursos, invitados y “papelitos de colores” que caen del techo generando una eterna atmósfera festiva.

A 17 años de haber conducido el programa, el dúo de presentadores se encuentra en plena grabación de un programa piloto para Televisa este 23 de noviembre, bajo la producción de Daniel Shain, según lo reveló el periodista Álex Kaffie, quien también destapó que el programa de prueba contará con las participaciones del locutor Alejandro Guzmán, conocido como El Cocodrilo y el Grupo Cañaveral.

“Este día, a las 3 de la tarde, la señora Maribel Guardia y Víctor Manuel Reséndez Ruiz, más conocido como ‘Latin Lover’, grabarán un programa piloto, lo que es lo mismo, un programa prueba para Televisa (...) Ella y él, ya trabajaron juntos en el pasado, en el programa ‘Muévete’ que duró siete años al aire y ahora vuelven a hacer mancuerna”, mencionó el periodista en su canal de YouTube.

Muévete marcó una época por su extravagancia y se mantuvo al aire desde su estreno en 2006 hasta su sorpresiva cancelación cuatro años más tarde, y podría revivir con este proyecto, ahora bajo el nombre de Sábado Show.

El ex luchador profesional no guarda los mejores recuerdos de su paso por 'Muévete' (Foto: Televisa)

Los detalles de producción y el formato del programa aún están sujetos a la aprobación de los ejecutivos de Televisa, tras lo cual se decidirá su transmisión potencial por las pantallas de Las Estrellas o Unicable. Esta colaboración significaría el retorno de Maribel Guardia y Latin Lover a la conducción después de varios años y proyectos separados en la misma cadena televisiva.

“Es de variedades, entretenimiento y uno que otro concurso. La grabación de ‘Sábado Show’ también tendrá la participación del locutor de la Ke Buena, Alejandro Guzmán, ‘El Cocodrilo’, y de la parte musical los encargados van a ser Grupo Cañaveral”.

La colaboración entre Guardia y Latin Lover, que duró siete años en el anterior programa donde compartieron escena con Mauricio Barcelata, Juan José Ulloa y ‘La Garra’, se reanuda ahora con expectativas renovadas y un enfoque fresco en el entretenimiento televisivo. Y es que ya se conoce la química entre ellos, que, sumada a los nuevos elementos y colaboradores, podría significar un éxito.

Guardia se alejará de los foros de televisión por lo que resta de 2023, aunque según Kaffie, este 23 de noviembre graba un piloto (Foto: Instagram)

El posible lanzamiento de Sábado Show se suma a una serie de intentos por parte de Televisa de revivir y actualizar formatos que en su momento cosecharon grandes audiencias, como sus telenovelas.

Cabe mencionar que cuando en 2010 salió del aire Muévete, sus conductores dijeron desconocer la razón de la decisión de la televisora, por lo que se mostraron un tanto confundidos.

Latin Lover tiene los peores recuerdos de Muévete

El supuesto regreso de Muévete podría ser un tanto contradictorio para Latin Lover, pues el ex luchador profesional mencionó apenas en mayo de este 2023 que en su momento participó en el proyecto debido a la paga, y no por una cuestión de crecimiento profesional.

“Era muy buena lana. No quería absorber todo, pero sí sabía que entre más agarras, al último trabajas menos. Chíng*te ahorita que puedes generar y al rato que ya no puedas, pues ya no vas a necesitar preocuparte”, dijo en el podcast de Fernando Lozano.

El animador podría regresar al formato, ahora con más experiencia como conductor (Foto: Instagram/@victor_latinlover)

Sin embargo a la distancia no recuerda el programa con cariño. “Siempre estaba viendo el reloj porque quería que se acabara. No sabía conducir, todavía no he aprendido lo suficiente, no sabía nada”, mencionó.

“Duramos siete largos años, yo le decía a Maribel: ‘ya quiero que se acabe, no me quiero levantar temprano’. Llegué a desear que se acabará el programa, no lo disfrutaba”, admitió el también modelo.