¿Peso Pluma estuvo en una fiesta privada de Gabriela Fernández, esposa de ‘El Nini’?

Peso Pluma es captado en fiesta de esposa de 'El Nini' (Infobae)

A escazas 24 horas de la captura del jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, Néstor Isidro ‘N’, ‘El Nini’, por medio de redes sociales ha comenzado a difundirse un video en el que se muestra el momento en el que el cantante Peso Pluma estuvo presente la fiesta privada de Gabriela Fernández, esposa del joven sicario.

De acuerdo con el canal de YouTube, SAPS Grupero, el originario de Zapopan estuvo presente en el cumpleaños de la cónyuge de ‘El 09′, celebrado en lo que parece un local de eventos y no en un recinto enorme, por lo que queda más que claro que se trató de un evento privado.

En el clip se aprecia a la hija de Manuel Fernández Valencia, ‘La Puerca’, cantando y bailando la canción de Eslabón Armado con Peso Pluma, mientras al fondo se aprecia al intérprete, quien hasta el momento no ha dicho nada sobre la captura de su presunto amigo.

Cabe mencionar que en ningún momento se logra observar al miembro de ‘Los Chapitos’, sin embargo, es posible que no estuviera a la vista para cuidar su imagen debido a que siempre evitaba ser retratado; sus únicas tres fotos compartidas por las autoridades eran de aproximadamente 10 años, cuando fue detenido por primera vez en Culiacán.

Peso Pluma cantando en fiesta privada de la esposa de 'El Nini' (Infobae)

Amistad de Peso Pluma con ‘El Nini’

Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, argumentó a la periodista Anabel Hernández que el ahora detenido tenía una estrecha amistad con ‘Doble P’, que incluso le ha cantado en diversos eventos privados tal es el caso de la fiesta de Gaby.

“Sí, más que nada con Nini… Va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que ‘préstame un auto’, ‘golpea a aquel’, porque te digo, a veces los músicos se creen que son otra cosa (narcos) y no entienden que hay una barrera, que ellos son músicos, y otros que son políticos o son narcotraficantes”, se lee en la entrevista publicada en Milenio.

Peso Pluma y 'El Nini' (Infobae)

Lo que sí es seguro, son las canciones que la ha compuesto por encargo a Néstor Isidro, tales como ‘La People’, en la que recordó la ocasión en la que casi era aprehendido en enero de 2023, pero tras escaparse por la puerta de atrás, el objetivo de las autoridades no se cumplió.

“Al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar, los verdes andaban bien bravos de más, me tuve que salir por atrás, en la oficina me querían saludar o me querían peinar”, se escucha en la canción.