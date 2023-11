Filtran costosa mesa de regalos de Kimberly, ‘La Más Preciosa’; empresa le cancela su servicio a días de su boda

Kimberly, "La Más Preciosa", compartió la noticia de la cancelación de su mesa de obsequios en TikTok (ig: @kimberly_lamaspreciosa)

La boda de Kimberly, “La Más Preciosa” ha estado llena de contratiempos desde que anunció su compromiso con Óscar Barajas. Ahora, en la víspera de su enlace matrimonial, la integrante de Las Perdidas enfrenta un nuevo problema: su mesa de regalos en una famosa tienda departamental fue cancelada.

La influencer fue informada por la empresa días después de que en TikTok el usuario @alancinco24 filtró la lista de obsequios de Kimberly y Óscar, la cual generó una ola de críticas contra ella, por el elevado costo de sus opciones de regalo.

El tiktoker @alancinco24 filtró a redes la costosa mesa de regalos de Kimberly (TikTok).

En el clip de poco más de dos minutos, el internauta se detiene en las opciones más extravagantes y costosas. Destaca, por ejemplo, una cámara fotográfica de más de $25,000, un humidificador de $20,000, así como maletas, lentes y tenis de marca que en conjunto suman un valor de miles de pesos.

Sin embargo, el obsequio que le valió a Kimberly ser tachada de abusiva, fue una pantalla de televisión de alta resolución de $177,000. “Si ya te dieron el aguinaldo, puede sir a hacer feliz a Kimberly”, dijo en tomo de burla el tiktoker.

Kimberly "La Más Preciosa" explicó por qué fue cancelada su polémica mesa de regalos para su boda.

Kimberly reacciona a la filtración: “Eso me pasa por no leer”

La respuesta de Kimberly se dio en TikTok, donde compartió un video donde explica por qué cancelaron su mesa de regalos:

“Óscar recibió una llamada de Liverpool, de la mera, mera. Pues resulta que porque dicen que se filtró la mesa de regalos en TikTok, en Facebook… Supuestamente, cuando me dieron unas hojas… ¡yo no las leía la verdad, eran un ching*!”, dice la influencer, quien afirma que lo ocurrido se lo ganó “por no leer”.

Kimberly comparte que en una cláusula del contrato estaba estrictamente prohibido difundir la lista de obsequios en redes sociales, apartado que no leyó en su momento.

Kimberly y Óscar se casarán el 9 de diciembre en León, Guanajuto (Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

Para la influencer, la decisión de la empresa no tiene sentido, pues su mesa de regalos debía ser pública para sus invitados. Semanas atrás, ella misma compartió a través de las redes sociales la invitación a su boda y que tenía una lista de obsequios en una tienda departamental.

Óscar, prometido de Kimberly, explicó que intentó justificar la decisión al argumentar que su prometida es una figura pública y que, en todo caso, la empresa “vendería más”. No obstante, Kimberly dice que la representante de la empresa insistió en una violación a la cláusula y canceló la lista, decisión que molestó a La Perdida.

Le dicen de todo a Kimberly

Al igual que el video que filtró su lista de obsequios, la respuesta de Kimberly generó cientos de comentarios y burlas de parte de usuarios de TikTok: “Liverpool no quiso ser parte de su vida”, “solo le faltó pedir la casa”, “y todavía dice que escogieron cosas baratas”, fueron algunos mensajes.

(Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

¿Cuándo se casa Kimberly y Óscar Barajas?

Luego de reanudar su compromiso y seguir con sus planes de boda, la pareja fijó el 9 de diciembre como la fecha de su enlace matrimonial. La ceremonia se llevará a cabo en León, Guanajuato, tierra natal de La Perdida.

La influencer y su prometido decidieron que su boda fuera un pago por ver, noticia que causó controversia en las redes sociales, donde ambos fueron tachados de ambiciosos:

“Es mentira que voy a cobrar mil 500 pesos, yo lo dije de broma, pero yo quiero compartir mi felicidad y la de mi esposo con toda la gente que no va a poder asistir. Va a tener un costo muy accesible: de 100 a 200 pesos para que pueda entrar mucha gente”, explicó Kimberly hace unos días en un encuentro con la prensa.

Ahora, la influencer tiene poco más de dos semanas para agendar su evento y crear una lista de obsequios.