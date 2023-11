Esta es la cifra que cobrará Kimberly “La más preciosa” para ver su boda en vivo

Kimberly Irene reveló el costo de la transmisión en vivo de su boda (Archivo)

Luego de que el video de “Las Perdidas” se volviera viral y Wendy Guevara junto a Paola Suárez se convirtieran en estrellas del internet, otras amigas del dúo saltaron a la fama. Una de ellas fue Kimberly Irene, quien logró captar la atención del público y se hizo de sus propios fans gracias a su sentido del humor y su particular forma de ser.

Hace unos meses, la influencer, también conocida como “La más preciosa”, anunció con bombo y platillo que su novio Óscar Barajas le había propuesto matrimonio. El anuncio de boda fue bien recibido por los seguidores de la originaria de Guanajuato; sin embargo, mientras Wendy Guevara se encontraba dentro de La Casa de los Famosos México, la vida de Kimberly dio un giro de 180 grados, pues quien era su prometido anunció la cancelación del matrimonio.

Un tiempo después, la influencer explicó que la razón de la ruptura tenía que ver con las fuertes adicciones que atravesaba Barajas, pero que el amor seguía presente entre ellos. Y tanto se querían a pesar de la distancia, que apenas unos meses después de le cancelación, anunciaron que retomaban no sólo su relación, sino también sus planes de boda.

Kimberly Irene y Óscar Barajas retomaron sus planes de matrimonio, pese haber terminado por un tiempo (Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

Aunado a esto, Kimberly “La más preciosa” adelantó que, pese a que los festejos de su matrimonio serán en un sitio privado y la acompañarán únicamente sus amigos y familiares, sus fans no se quedarán con las ganas de ser testigos de la unión, pues podrán pagar para ver una transmisión en vivo del evento.

¿Cuánto costará ver la boda de Kimberly “La más preciosa” y Óscar Barajas?

A un mes de la boda, Kimberly tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde confesó sentirse “animada, contenta y esperando el día”. Su principal objetivo, además de unirse con la persona que ama, es que sus invitados disfruten del festejo.

Sobre el costo que tendrá ver la boda en línea, Kimberly aclaró que no será tanto dinero como se especulaba, sino una cifra que se acomode a los bolsillos de sus fans:

Kimberly "La más preciosa" se casará el 9 de diciembre del 2023 ig: @kimberly_lamaspreciosa

“Es mentira que voy a cobrar mil 500 pesos, yo lo dije de broma, pero yo quiero compartir mi felicidad y la de mi esposo con toda la gente que no va a poder asistir. Va a tener un costo muy accesible: de 100 a 200 pesos para que pueda entrar mucha gente”.

Del mismo modo, explicó lo que sus seguidores podrán ver en la transmisión en vivo: “Será desde que me salgo de bañar, desde que me estén maquillando, la misa religiosa, el evento y hasta que salga del salón, hasta que me corran, porque me voy a quedar hasta que me saquen”.

Los detalles de la boda de Kimberly “La más preciosa”: damas de honor y quién pagará la fiesta

Los fans de Kimberly podrán ver su boda a través de una transmisión en vivo (Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

Aunado a esto, adelantó que Wendy Guevara, Paola Suárez y las demás integrantes del grupo serán sus damas de honor.

Óscar Barajas, por su parte, externó que está nervioso por las celebridades que asistirán al evento, diciendo: “Me siento emocionado, con los nervios encima porque no es una boda como cualquiera. Tú sabes que va haber muchas celebridades y amigas de Kimberly del medio artístico, entonces quiero que todo salga perfecto; algo nerviosos pero dándolo todo”.

Sobre quién pagará los gastos de la boda, Kimberly “La más preciosa” confesó: “Ahorré muchos años. De una vez les voy a decir bien claro. Yo voy a poner la mayor parte porque gracias a Dios y a la gente yo tengo más posibilidad. Él está poniendo parte de lo que él puede, y no le estoy exigiendo, porque esto es compartir mi felicidad con la persona que yo quiero”.

El matrimonio de Kimberly Irene y Óscar Barajas será el próximo 9 de diciembre, en León, Guanajuato.