Qué es la creatina y que tan cierto es que daña a tus riñones

El cuerpo la genera de manera natural pero también existen suplementos iStock

La creatina es una aminoácido que se encuentra de manera natural en el cuerpo pero que es principalmente asociado a un suplemento que suelen consumir las personas que realizan ejercicio de manera regular, debido que se le atribuyen propiedades para mejorar el rendimiento físico y aumentar la masa muscular.

A pesar de que la creatina es un componente químico que el cuerpo genera de manera natural, quienes desean mejorar los efectos del ejercicio lo ingieren en forma de suplemento para de esta manera potencializar sus efectos.

El beneficio que se le atribuye está relacionado con el hecho de que la creatina es un aminoácido que se encuentra principalmente en en los músculos y en el cerebro y que se obtiene del consumo de carnes rojas y mariscos, de acuerdo con información de Mayo Clinic.

Su consumo está asociado al incremento de masa muscular Especial

¿Cuáles son los beneficios de tomar creatina?

A pesar de que su beneficio más conocido mejorar el rendimiento físico y aumentar la masa muscular, la creatina también se asocia con otras propiedades tales como:

-Ayudar a prevenir las lesiones: debido a la acción que tienen sobre los músculos, el consumo de este suplemento fortalece los músculos y disminuye el riesgo de sufrir una lesión.

-Mejorar el rendimiento cognitivo: debido a que este aminoácido se encuentra en el cerebro ayuda a mejorar su rendimiento y sus funciones, sobre todo en el caso de adultos mayores.

-Prevenir la sarcopenia: este es un padecimiento que se caracteriza por la perdida de masa muscular y fuerza en los músculos de los adultos mayores.

Estudios han encontrado que la suplementación con creatina puede ayudar a este sector de la población a combatir este mal y también a prevenirlo en quienes realizan ejercicio de alto impacto.

Su ingesta puede prevenir lesiones iStock

-Complementar la alimentación vegetariana: debido a que quienes llevan una dieta de este estilo pueden tener problemas para adquirir todos los nutrientes que requieren, se ha encontrado que la creatina puede mejorar la salud muscular y ósea de estas personas, debido a que sustituye lo que no se ingiere al no consumir carne.

-Mejora los síntomas de trastornos del metabolismo: existen algunos trastornos de tipo metabólico llamados Deficiencia de GAMT o de AGAT que surgen debido a una deficiencia de creatina, razón por la cual deben recibirla mediante suplementos.

Por su parte, existen otros trastornos donde el cuerpo no transporta bien este aminoácido; sin embargo, en estos casos la suplementación no aporta beneficios pues el problema no está en la producción sino en la incapacidad del organismo para llevarla a donde es requerida.

Los vegetarianos pueden tener deficiencia de este aminoácido (Shutterstock)

¿La creatina puede afectar mis riñones?

Existe el rumor de que el consumo de creatina puede llegar a ocasionar daño renal si se realiza durante mucho tiempo o en exceso; sin embargo, no existe evidencia de que este suplemente este asociado a dicho padecimiento.

Un consumo moderado no provoca daño en los riñones; sin embargo, sí se ha encontrado que su ingesta puede ser perjudicial para quienes ya padecen un daño renal pues los riñones no serán capaces de procesarlo.

No existen estudios que confirmen que la creatina puede causar daño renal iStock

¿Cuáles es la dosis segura de creatina que puedo consumir?

La dosis segura de ingesta de creatina es de hasta 25 gramos por día durante un máximo de 14 días y en el caso de la suplementación se suelen dividir en dosis más pequeñas para poder tomarlo por mayores periodos de tiempo.

Por ejemplo, en menores gramajes, de hasta 10 gramos al día, puede tomarse hasta por 5 años sin riesgo.

A pesar de esto, existen personas que pueden presentar algunos efectos secundarios antes su consumo, tales como deshidratación, malestar estomacal y calambres.